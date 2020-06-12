Футболу в Первой лиге быть! УАФ поддержала решение возобновить чемпионат после карантина

Исполком Украинской ассоциации футбола поддержал решения клубов ПФЛ, принятых на внеочередной конференции 11 июня на НСК "Олимпийский". Напомним, что клубы Первой лиги проголосовали за возобновление сезонапосле карантина из-за пандемии коронавируса. За оказалось 11 представителей дивизиона, "Черноморец", "Авангард", "Николаев" и "Балканы" были против, а "Волынь" – воздержалась.

А вотсезон во Второй лиге Украины – закончен. 11 голосов представителей клубов было отдано за досрочное окончание турнира после 22 туров, а 6 – за его продолжение. Лидерами групп Лиги являются тернопольская "Нива" и "ВПК-Агро", вторыми идут житомирское "Полесье" и херсонский "Кристалл", которые должны напрямую выйти в Первую лигу, а обладателям третьих мест – "Вересу" и "Альянсу" – придется сыграть с командами Первой лиги в плей-офф.

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Отмечается, что в следующем году Первую лигу расширят до 18 команд. Но пока все мысли о концовке нынешнего чемпионата. Так, на матчах Первой лиги смогут присутствовать до 200 человек, а вобновление турнира запланировано на 23 июня. Командам осталось доиграть 11 туров.

"Рух" Львов/Фото с официального сайта

Лидирует сейчас львовский "Рух", который опережает "Волынь" лишь на одно очко. В двух баллах от лидера расположились сразу четыре команды – "Минай", "Ингулец", "Оболонь-Бровар" и "Агробизнес". По регламенту первенства, в Премьер-лигу должны выйти три лучших клуба по итогам сезона.

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Ранее мы сообщали, что клуб Первой лиги отказывается доигрывать чемпионат Украины.

Смотрите, как "Волынь" выступала в Премьер-лиге

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