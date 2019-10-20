Где смотреть центральный матч тура в чемпионате Украины "Динамо" – "Александрия"

/ Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Сегодня киевское "Динамо" сойдется с "Александрией" в матче 11-го тура чемпионата Украины. Битва серебряного и бронзового призера прошлого сезона пройдет в Киеве в НСК "Олимпийский" и начнется в 17:00. В прямом эфире поединок покажут на телеканале "2+2" и в Youtube, а на нашем сайте уже доступна онлайн трансляция матча "Динамо" – "Александрия".

Обе команды ставят перед собой высокие задачи – киевляне не оставляют надежд навязать "Шахтеру" борьбу за золотые медали, а "Александрия" после бронзы в прошлом сезоне решила замахнуться на втрое место, а когда же доказывать свой высокие амбиции, как не в матчах с прямыми конкурентами.

Правда, пока с этим у александрийцев не складывается – из предыдущих матчей против команд из ТОП-5 турнирной таблицы команде Шарана удалось одержать лишь одну победу, над "Зарей" (2:1).

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Киевляне так же не могут похвастаться успешным противостоянием прямым конкурентам: еще команда Хацкевича проиграла "Шахтеру" (1:2), а затем Михайличенко уступил "Десне" (1:2) и не смог обыграть "Зарю" (2:2).

Тем не менее, сегодня именно хозяева поля являются фаворитами матча: коэффициент на победу команды Алексея Михайличенко – 1.40, на ничью – 4.00, на победу "Александрии" – 7.25.

В предыдущем матче "Динамо" разгромило дебютанта Премьер-лиги "Колос" (0:5), но матч был омрачен чудовищной судейской ошибкой. Главный арбитр встречи ошибочно назначил пенальти в ворота гостей и удалил игрока "Колоса".

А "Александрия" дома обыграла "Карпаты" благодаря голам благодаря голам Гречишкина и Бабогло и продлила свою серию без поражения в чемпионате Украины до пяти матчей.

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