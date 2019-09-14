Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,83
27,22

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи

Где смотреть центральный поединок УПЛ "Шахтер" – "Заря"

14 сентября, 16:17

Поединок пройдет на ОСК Металлист

ОСК Металлист

ОСК Металлист / Фото: Официальный сайт ФК "Заря"

В субботу, 14 сентября, на стадионе ОСК "Металлист" состоится матч седьмого тура чемпионата Украины между "Шахтером" и "Зарей". Ранее мы представили полный анонс тура Премьер-лиги с интересными фактами и расписанием. 

В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 2". Начало матча – 17:00.

За полчаса до игры и после завершения в эфире канала выйдет программа "Студия Live", в которой ведущие и эксперты проанализируют поединок.

Реклама

Отметим, что донецкий клуб еще не терял очки в этом чемпионате. "Заря" с 11-ю пунктами расположилась на третьем месте.

Команды определились с расцветкой формы на поединок:

В тренде
Раздражитель для "Динамо" и третья сила для "Шахтера": анонс тура Премьер-лиги
"Шахтер" vs "Заря" - центральный матч 7 тура чемпионата Украины

Отметим, что уже 18 сентября донецкий "Шахтер" матчем с "Манчестер Сити" стартует в групповом турнире Лиги чемпионов-2019/2020. Как мы писали ранее, ажиотаж вокруг этой игры зашкаливает: в наличии остается всего 10 000 билетов на поединок, который состоится на харьковском ОСК "Металлист".

Также добавим, что накануне "Шахтер" представил двух новичков команды:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

чемпионат Украины Шахтер Донецк Заря Луганск

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Ажиотаж зашкаливает: названо количество проданных билетов на матч
Ажиотаж зашкаливает: названо количество проданных билетов на матч "Шахтер" – "Манчестер Сити"ЧУ по футболу
Легенда
Легенда "Шахтера" получил заманчивое предложение от президента УЕФАЧУ по футболу
Скандал в
Скандал в "Карпатах": нового тренера обвинили в том, что тот пришел на живое местоЧУ по футболу
Не понимают, какую игру строит тренер: в
Не понимают, какую игру строит тренер: в "Динамо" недовольны действиями МихайличенкоЧУ по футболу
"Динамо" по ошибке получило от УЕФА 380 млн евро": немецкие СМИ раскрыли детали крупного скандалаЧУ по футболу
"Коноплянка сыграл так, как его просили": Каштру оценил дебют вингера сборной за "Шахтер"ЧУ по футболу

Новости партнеров

Loading...