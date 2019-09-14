Где смотреть центральный поединок УПЛ "Шахтер" – "Заря"

ОСК Металлист / Фото: Официальный сайт ФК "Заря"

В субботу, 14 сентября, на стадионе ОСК "Металлист" состоится матч седьмого тура чемпионата Украины между "Шахтером" и "Зарей". Ранее мы представили полный анонс тура Премьер-лиги с интересными фактами и расписанием.

В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 2". Начало матча – 17:00.

За полчаса до игры и после завершения в эфире канала выйдет программа "Студия Live", в которой ведущие и эксперты проанализируют поединок.

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Отметим, что донецкий клуб еще не терял очки в этом чемпионате. "Заря" с 11-ю пунктами расположилась на третьем месте.

Команды определились с расцветкой формы на поединок:

Отметим, что уже 18 сентября донецкий "Шахтер" матчем с "Манчестер Сити" стартует в групповом турнире Лиги чемпионов-2019/2020. Как мы писали ранее, ажиотаж вокруг этой игры зашкаливает: в наличии остается всего 10 000 билетов на поединок, который состоится на харьковском ОСК "Металлист".

Также добавим, что накануне "Шахтер" представил двух новичков команды:

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