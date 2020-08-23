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Сегодня – дебют дерзких новичков в украинской Премьер-лиге

23 августа, 12:05

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Сегодня свои первые матчи на наивысшем уровне проведут "Ингулец" и "Рух"

В воскресенье в чемпионате Украины пройдут еще два матча. В них в Премьер-лиге дебютируют львовский "Рух" и "Ингулец" из смт Петрово, что в Кировоградской области, которые поднялись из Первой лиги. Вашему вниманию – расписание, трансляции и результаты 1-го тура чемпионата Украины.

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В 14:00 финалист Кубка страны 2019 года, "Ингулец", будет принимать "Днепр-1". Впрочем, хозяевами новички будут лишь формально, поскольку встреча пройдет в Днепре. Прямую трансляцию матча с 13:55 будет вести телеканал "Футбол 1". К слову, вчера команда из поселка заявила на чемпионат Украины вратаря киевского "Динамо". Фаворитами букмекеры считают подопечных Дмитрия Михайленко и дают на их победу коэффициент 1.75, тогда как на "Ингулец" – 4.90.

В 17:00 в Полтаве "Ворскла" в последнем матче тура будет принимать "Рух". Расстановка сил здесь примерно такая же: на успех парней Юрия Максимова можно поставить с коэффициентом 1.70, на львовян – 4.70. Эту игру на украинском телевидении также будет транслировать канал "Футбол 1".

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Смотрите, как "Ингулец" готовился к выступлениям в Премьер-лиге:

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Все подробности в спецтеме Старт Премьер-лиги

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