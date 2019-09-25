Где смотреть матч чемпионата Украины "Мариуполь" – "Динамо"

"Динамо" Киев / Фото: Facebook

25 сентября в "Мариуполь" проведет перенесенный матч 4-го тура чемпионата Украины против киевского "Динамо". Поединка пройдет на клубном стадионе имени Бойко и начнется в 17:00. Встреча будет показана в прямом эфире на ТВ и в интернете, также можно будет посмотреть в записи. А на нашем сайте уже доступна текстовая трансляция матча "Мариуполь" – "Динамо".

Это противостояние стало принципиальным для обеих команд после скандала с отказом "Динамо" ехать на матч в Мариуполь в 2017 году. С тех пор команды провели семь матчей, шесть из которых завершились победой динамовец. В целом же киевляне держали 35 побед над соперников в рамках чемпионата Украины, у "Мариуполя" лишь две победы, в том числе и присужденная ФФУ за неявку киевлян.

Алексей Михайличенко не сможет рассчитывать на травмированного Никиту Бурду, а Виталий Миколенко получил отдых и остался в Киеве. Зато в заявку команды на матч впервые попал перуанский защитник Карлос Самбрано, который еще ни разу не сыграл за первую команду с момента перехода в 2018 году.

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Смотреть матч "Мариуполь" – "Динамо":

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Футбол-2, среда, 20:10 (повтор)

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Футбол-2, четверг, 16:45 (повтор)

Смотрите, как "Динамо" разгромило "Ворсклу" в чемпионате Украины:

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