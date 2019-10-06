Где смотреть матч "Днепр-1" – "Шахтер" в чемпионате Украины

Список трансляций матча чемпионата Украины на ТВ и в интернете

/ Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В 10-м туре чемпионата Украины донецкий "Шахтер" пожалует в гости к новичку Премьер-лиги "Днепр-1". Матч состоится в воскресенье, 6 октября, в Днепре на "Днепр Арене". Встреча начнется в 14:00 и будет показана в прямом эфире на ТВ и в интернете. Также за трансляцией онлайн можно следить на нашем сайте.

"Днепр-1" – "Шахтер": онлайн матча чемпионата Украины

Это будет лишь второе противостояние команд в истории. Впервые команды пересекались в полуфинале прошлого розыгрыша Кубка Украины и тогда "Шахтер" в гостях обыграл представителя Первой лиги со счетом 2:0. Голами отметились Дентиньо и Манор Соломон.

В текущем сезоне "Шахтер" демонстрирует феноменальные результаты – команда Луиша Каштру выиграла все семь матчей в чемпионате Украины, а в предыдущем матче Лиги чемпионов на выезде обыграла "Аталанту" (2:1).

Реклама

"Днепр" в последних четырех поединках чередует поражения с победами. В предыдущем матче днепряне на выезде уступили "Динамо" (0:2), хотя матч оказался немного скандальным из-за сомнительного пенальти.

Эксперты называют "горняков" большими фаворитами поединка. Коэффициент на победу "Шахтера" равен 1.16, тогда как ставку на победу "Днепр-1" можно сделать с котировкой 17.0, а на ничью – 7.50. Таким образом, аналитики дают такую вероятность исхода: победа "Днепра" 5 процентов, ничья 13 процентов, победа "Шахтера" 82 процента.

Смотреть матч "Днепр-1" – "Шахтер":

2+2, Live

Youtube.com, live

Кстати, билеты на ключевой матч "горняков" в Лиге чемпионов – от 100 до 7000 гривен. В свободную продажу поступили билеты на матч Лиги чемпионов, в котором донецкий "Шахтер" на харьковском стадионе "Металлист" 22 октября примет загребское "Динамо".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама