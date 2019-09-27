Где смотреть матч УПЛ: "Шахтер" -"Ворскла"

Шахтер - Ворскла / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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В пятницу, 27 сентября, на ОСК "Металлист" состоится матч девятого тура Украинской премьер-лиги между "Шахтером" и "Ворсклой". Ранее мы писали, что вратарь "Ворсклы" поделился ожиданиями встречи с лидером.

Этот поединок можно будет посмотреть на канале "Футбол 1" в 19:00.

Подопечные Каштру продолжают свою серию без поражений. В восьми сыгранных турах "Шахтер" добыл восемь побед. Последним матчем для чемпиона Украины был непростой поединок с "Десной". В Чернигове "горняки" выиграли с минимальным счетом – 1:0.

Теперь же "Шахтеру" предстоит сыграть с "Ворсклой", которая в прошлом туре разгромного уступила "Динамо" со счетом 5:0.

Вообще, команда Виталия Косовского проигрывает в трех турах подряд и, набрав 10 пунктов, занимает 10 строчку в чемпионате Украины.

Полтавчанам нужно срочно реабилитироваться перед своими болельщиками, чтобы еще не ухудшить статистику противостояний с "Шахтером". А она на стороне дончан. В 57 матчах "Ворскла" лишь четыре раза добывала победу, когда "Шахтер" выигрывал 42 игры, а вот в 11-ти поединка была зафиксирована ничья.

Перед этим поединком у Луиш Каштру не сможет рассчитывать на Борячука и Бутко, которые оказались вне заявки. Также в матче не сыграют Мудрик и Сикан, которые проведут поединок за дубль. В лазарете остались Пихаленок и Хочолава.

А вот у полтавчан не смогут сыграть из-за травм – Шехич, Каневцев и Гарсия.

Ориентировочные составы:

"Шахтер": Андрей Пятов, Сергей Болбат, Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Исмаили, Алан Патрик, Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Тайсон, Марлос, Жуниор Мораес

"Ворскла": Александр Ткаченко, Игорь Пердута, Владимир Чеснаков, Владимир Баенко, Ибрахим Кане, Александр Скляр, Артур, Тодор Петрович, Артем Габелок, Павел Ребенок, Денис Васин

"Сейчас очень сложный момент, когда мы практически не занимаемся, а просто восстанавливаемся к следующей игре. Это немного иной способ тренировки – больше смотрим видео, чем отрабатываем на поле. Для ребят очень важно восстановиться, когда такое огромное количество поединков. Но это восстановление с мячом. В целом все хорошо. Команда сильна. Всегда крайне важно, чтобы психология футболистов была на должном уровне", – отметил Каштру.

Судья матча:

Интересно, что арбитром поединка будет киевлянин – Евгений Арановский. До этого судья еще не пересекался с командами в рамках чемпионата Украины.

Как мы писали ранее, между "Динамо" и "Шахтером" сохраняется пропасть в турнирной таблице УПЛ. Несмотря на победу в отложенной игре с мариупольцами, киевляне отстают от "горняков" на 10 очков.

Смотрите, как "Шахтер" громил "Ворсклу" в прошлом сезоне

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