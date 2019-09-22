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Где смотреть матч УПЛ "Ворскла" – "Динамо"

22 сентября, 15:39

Поединок начнется в 17:00

/ Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В воскресенье, 22 сентября, в Полтаве на стадионе "Ворскла" столичное "Динамо" встретится с местной "Ворсклой". Кстати, Луческу отреагировал на информацию об интересе "Динамо" и "Шахтера".

Игра пройдет в рамках восьмого тура Украинской Премьер-лиги и станет отличной возможностью для киевлян улучшить свое турнирное положение.

В прямом эфире эту встречу покажет телеканал "Футбол 1". Начало встречи - 17:00.

Читайте также: Михайличенко против Косовского и тест "Шахтера" на Гагарина: все матчи 8-го тура Премьер-лиги

В турнирной таблице УПЛ полтавчане идут на 10 месте с семью очками, гости – седьмые с восьмью пунктами.

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И
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О
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1
Шахтер Шахтер Шах
7
7
0
0
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6
17
21
Забитые 23
Пропущеные 6
Разница 17
Результаты последних матчей: В В В В В
2
ДеснаДеснаДес
7
4
2
1
9
3
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14
Забитые 9
Пропущеные 3
Разница 6
Результаты последних матчей: В Н В Н В
3
ЗаряЗаряЗар
8
3
3
2
12
10
2
12
Забитые 12
Пропущеные 10
Разница 2
Результаты последних матчей: Н П Н В П
4
АлександрияАлександрияАле
7
4
0
3
9
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12
Забитые 9
Пропущеные 10
Разница -1
Результаты последних матчей: В В П В В
5
Днепр-1Днепр-1Дне
8
3
2
3
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9
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Забитые 10
Пропущеные 9
Разница 1
Результаты последних матчей: В П В П Н
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КолосКолосКол
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9
-3
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Забитые 6
Пропущеные 9
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Результаты последних матчей: В П П Н П
7
МариупольМариупольМар
7
2
3
2
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10
-3
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Забитые 7
Пропущеные 10
Разница -3
Результаты последних матчей: Н Н В П Н
8
ДинамоДинамоДин
6
2
2
2
10
7
3
8
Забитые 10
Пропущеные 7
Разница 3
Результаты последних матчей: П Н Н П В
9
КарпатыКарпатыКар
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2
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Пропущеные 11
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ВорсклаВорсклаВор
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4
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Забитые 8
Пропущеные 9
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Результаты последних матчей: П П В Н В
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ЛьвовЛьвовЛьв
8
2
0
6
7
14
-7
6
Забитые 7
Пропущеные 14
Разница -7
Результаты последних матчей: П П П В П
12
ОлимпикОлимпикОли
8
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5
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Забитые 5
Пропущеные 14
Разница -9
Результаты последних матчей: В Н П Н П

В Лиге Европы киевляне обыграли Мальме со счетом 1:0. Теперь команда Михайличенко хочет попробовать повторить успех уже в чемпионате Украины. Кстати, накануне стало известно, что Михайличенко подавал в отставку с поста главного тренера "Динамо". Однако президент столичного клуба прошение Алексея Александровича не удовлетворил.

Смотрите, как "Динамо" обыграло "Мальме" в Лиге Европы

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А вот "Ворскла" свой последний матч проиграла "Карпатам". Они в гостях уступили со счетом 2:1.

При этом близкий к Игорю Суркису комментатор отверг вероятность приглашения в "Динамо" Кононова. "Нет ни единого шанса, чтобы Кононов возглавил киевское "Динамо". Скорее это сделает Газзаев. Сын", – с иронией написал в соцсетях Алексей Андронов.

Ориентировочные составы на матч "Ворскла" – "Динамо":

Ворскла: Ткаченко – Баенко, Чеснаков, Мартыненко, Кане – Петрович – Пердута, Луизао, Габелок, Артур – Коломоец

Динамо: Бойко – Кендзёра, Бурда, Кадар, Миколенко – Сидорчук – Цыганков, Буяльский, Шепелев, Вербич – Беседин

Смотрите, как "Шахтер" на неделе играл с "Манчестер Сити" в ЛЧ

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чемпионат Украины Динамо Киев Ворскла Полтава

Источник: Сегодня|Спорт

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