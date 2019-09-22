Где смотреть матч УПЛ "Ворскла" – "Динамо"

/ Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В воскресенье, 22 сентября, в Полтаве на стадионе "Ворскла" столичное "Динамо" встретится с местной "Ворсклой". Кстати, Луческу отреагировал на информацию об интересе "Динамо" и "Шахтера".

Игра пройдет в рамках восьмого тура Украинской Премьер-лиги и станет отличной возможностью для киевлян улучшить свое турнирное положение.

В прямом эфире эту встречу покажет телеканал "Футбол 1". Начало встречи - 17:00.

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В турнирной таблице УПЛ полтавчане идут на 10 месте с семью очками, гости – седьмые с восьмью пунктами.

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В Лиге Европы киевляне обыграли Мальме со счетом 1:0. Теперь команда Михайличенко хочет попробовать повторить успех уже в чемпионате Украины. Кстати, накануне стало известно, что Михайличенко подавал в отставку с поста главного тренера "Динамо". Однако президент столичного клуба прошение Алексея Александровича не удовлетворил.

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А вот "Ворскла" свой последний матч проиграла "Карпатам". Они в гостях уступили со счетом 2:1.

При этом близкий к Игорю Суркису комментатор отверг вероятность приглашения в "Динамо" Кононова. "Нет ни единого шанса, чтобы Кононов возглавил киевское "Динамо". Скорее это сделает Газзаев. Сын", – с иронией написал в соцсетях Алексей Андронов.

Ориентировочные составы на матч "Ворскла" – "Динамо":

Ворскла: Ткаченко – Баенко, Чеснаков, Мартыненко, Кане – Петрович – Пердута, Луизао, Габелок, Артур – Коломоец

Динамо: Бойко – Кендзёра, Бурда, Кадар, Миколенко – Сидорчук – Цыганков, Буяльский, Шепелев, Вербич – Беседин

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