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Где смотреть матч "Ворскла" – "Шахтер" в 20-м туре чемпионата Украины по футболу

1 марта, 12:57

Поединок начнется на арене в Полтаве в 17:00 в первый день весны

В воскресенье завершается 20-й тур украинской Премьер-лиги. В последнем матче дня в Полтаве один из аутсайдеров примет лидера чемпионата. Мы будем следить за событиями в прямом эфире: "Ворскла" – "Шахтер" онлайн уже идет на нашем сайте.

Встреча начнется в 17:00 на стадионе "Ворскла" имени Алексея Бутовского. На украинском телевидении матч можно посмотреть в прямом эфире на канале "Футбол 1". Трансляция начнется в 16:55.

Ныне "Шахтер" на 14 очков опережает преследователей из Киева, имея игру в запасе. К слову, позавчера "Днепр-1" сенсационно обыграл "Динамо". "Ворскла" же занимает 11-е, предпоследнее, место, набрав в 19 матчах 14 очков – это на два больше, чем львовские "Карпаты".

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Сегодня состоится еще одна встреча. В 14:00 луганская "Заря" в Запорожье примет донецкий "Олимпик". В случае победы подопечные Виктора Скрипника обойдут "Динамо" и выйдут на второе место Премьер-лиги. Читайте прогноз, расписание и результаты 20-го тура чемпионата Украины.

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