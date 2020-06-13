Где смотреть матч "Заря" – "Динамо" в чемпионате Украины

Сегодня в Запорожье на "Славутич Арене" состоится центральный матч 26-го тура чемпионата Украины: луганская "Заря" примет киевское "Динамо". Матч начнется в 17:00. Прямая трансляция поединка пройдет на телеканале "2+2". Также смотреть матч в прямом эфире можно будет на сайте Youtube. "Заря" – "Динамо" трансляция онлайн уже доступна на нашем сайте.

"Заря" и "Динамо" ведут борьбу за серебряные медали Премьер-лиги и путевки в Лигу чемпионов. На данный момент команды имеют одинаковое количество очков, но луганчане опережают киевлян благодаря победе в предыдущем матче в Киеве.

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Это будет уже третий матч между командами в текущем сезоне. На первом этапе чемпионата Украины в Запорожье "Динамо" на последних минутах упустило победу, ведя в счете в два мяча. А в Киеве "Заря" одолела команду Алексея Михайличенко со счетом 2:1.

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Сегодня луганчане не смогут рассчитывать на своего лидера Богдана Леднева, который арендованный как раз у "Динамо". Футболист заработал восьмую желтую карточку и пропустит один матч в чемпионате.

А вот киевляне получили существенное усиление в лице Виктора Цыганкова и Николая Шапаренко, которые вернулись в строй после повреждений.

Букмекеры считают "Динамо" фаворитом матча: коэффициент на победу команды Алексея Михайличенко – 1.97, на ничью – 3.55, на победу "Зари" – 3.85.

Смотрите, как команды играли в предыдущем туре:

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