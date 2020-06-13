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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Где смотреть матч "Заря" – "Динамо" в чемпионате Украины

13 июня, 13:04

Александр Трикиша Александр Трикиша

Список трансляций центрального матча 26-го тура чемпионата Украины

Сегодня в Запорожье на "Славутич Арене" состоится центральный матч 26-го тура чемпионата Украины: луганская "Заря" примет киевское "Динамо". Матч начнется в 17:00. Прямая трансляция поединка пройдет на телеканале "2+2". Также смотреть матч в прямом эфире можно будет на сайте Youtube. "Заря" – "Динамо" трансляция онлайн уже доступна на нашем сайте.

"Заря" и "Динамо" ведут борьбу за серебряные медали Премьер-лиги и путевки в Лигу чемпионов. На данный момент команды имеют одинаковое количество очков, но луганчане опережают киевлян благодаря победе в предыдущем матче в Киеве.

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Это будет уже третий матч между командами в текущем сезоне. На первом этапе чемпионата Украины в Запорожье "Динамо" на последних минутах упустило победу, ведя в счете в два мяча. А в Киеве "Заря" одолела команду Алексея Михайличенко со счетом 2:1.

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
25
21
2
2
65
18
47
65
Забитые 65
Пропущеные 18
Разница 47
Результаты последних матчей: В В П В В
2
ЗаряЗаряЗар
25
15
4
6
41
19
22
49
Забитые 41
Пропущеные 19
Разница 22
Результаты последних матчей: В П В П В
3
ДинамоДинамоДин
25
15
4
6
51
22
29
49
Забитые 51
Пропущеные 22
Разница 29
Результаты последних матчей: В П Н В В
4
ДеснаДеснаДес
25
14
4
7
41
19
22
46
Забитые 41
Пропущеные 19
Разница 22
Результаты последних матчей: П В Н В В
5
АлександрияАлександрияАле
25
13
4
8
36
30
6
43
Забитые 36
Пропущеные 30
Разница 6
Результаты последних матчей: П В В П В
6
КолосКолосКол
25
8
2
15
27
46
-19
26
Забитые 27
Пропущеные 46
Разница -19
Результаты последних матчей: П П П П П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
25
10
4
11
33
36
-3
34
Забитые 33
Пропущеные 36
Разница -3
Результаты последних матчей: В В В В П
8
МариупольМариупольМар
24
6
8
10
23
39
-16
26
Забитые 23
Пропущеные 39
Разница -16
Результаты последних матчей: Н П П В П
9
ВорсклаВорсклаВор
24
6
4
14
17
40
-23
22
Забитые 17
Пропущеные 40
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н В П В
10
ЛьвовЛьвовЛьв
25
5
7
13
19
39
-20
22
Забитые 19
Пропущеные 39
Разница -20
Результаты последних матчей: П Н Н Н П
11
ОлимпикОлимпикОли
25
5
5
15
21
43
-22
20
Забитые 21
Пропущеные 43
Разница -22
Результаты последних матчей: Н П Н П П
12
КарпатыКарпатыКар
23
2
8
13
18
41
-23
14
Забитые 18
Пропущеные 41
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н П П Н

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Сегодня луганчане не смогут рассчитывать на своего лидера Богдана Леднева, который арендованный как раз у "Динамо". Футболист заработал восьмую желтую карточку и пропустит один матч в чемпионате.

А вот киевляне получили существенное усиление в лице Виктора Цыганкова и Николая Шапаренко, которые вернулись в строй после повреждений.

Букмекеры считают "Динамо" фаворитом матча: коэффициент на победу команды Алексея Михайличенко – 1.97, на ничью – 3.55, на победу "Зари" – 3.85.

Смотрите, как команды играли в предыдущем туре:

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чемпионат Украины Динамо Киев где смотреть Заря Луганск

Источник: Сегодня|Спорт

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