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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Где смотреть матчи плей-офф чемпионата Украины за место в Лиге Европы

25 июля, 13:51

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Телеканалы "Футбол" покажут в субботу обе встречи УПЛ, которые начнутся в 17:00 и 19:30

Сегодня в украинской Премьер-лиге начинается небольшой турнир, в котором четыре команды разыграют единственную путевку в Лигу Европы. За право сыграть в еврокубках поспорят коллективы, которые по итогам сезона 2019/2020 заняли места с пятого по восьмое: "Александрия", "Колос", "Днепр-1" и "Мариуполь". Напомним, матчи плей-офф УПЛ пройдут со зрителями.

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В субботу в полуфиналах встретятся "Александрия" – "Мариуполь", "Колос" – "Днепр-1". Поединки состоятся на полях команд, которые по итогам сезона заняли более высокое место в чемпионате. Обе встречи на украинском телевидении покажут каналы "Футбол". В 16:55 на телеканале "Футбол 2" начнется прямая трансляция из Киева, где "Колос" примет днепрян (сам матч – в 17:00). А в 19:30 прозвучит стартовый свисток в Александрии, где подопечные Владимира Шарана сразятся с "Мариуполем". Трансляция на канале "Футбол 1" стартует чуть раньше – в 19:25. При этом в 16:30 на кнопке "Футбол 2" начнется передача "Тур ONLINE".

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Победители сегодняшних матчей сыграют в финале через три дня, где и определят обладателя третьего пропуска в Лигу Европы от Украины. Ранее право выступить там добыли "Заря" и "Десна".

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Смотрите, как "Колос" обыграл киевское "Динамо" в последнем туре чемпионата Украины

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