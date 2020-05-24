Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,77
29,46

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. Новости спорта
  2. ЧУ по футболу

Где смотреть первый матч чемпионов Украины после выхода из карантина – против дерзкого "Руха"

24 мая, 09:30

Андрей Фоменко

В воскресенье донецкая команда сыграет против лидера Первой лиги Украины

Команды украинской Премьер-лиги продолжают подготовку к возобновлению сезона. На этой неделе клубы начали тренироваться в группах и даже проводить контрольные поединки. Смотрите календарь товарищеских матчей в Украине перед возобновлением сезона. Рестарт чемпионата в Украине запланирован на 6 июня, хотя изначально клубы хотели выйти из карантина 30 мая.

В пятницу состоялась видеотрансляция матча "Динамо" – "Рух". А сегодня поединок против лидера Первой лиги проведет и чемпион Украины – донецкий "Шахтер". Встреча начнется на тренировочной базе "горняков" в Святошине в 11:00.

На телевидении прямую трансляцию будет вести только клубный канал "оранжево-черных" – Shakhtar TV. Также онлайн-трансляцию матча "Шахтер" – "Рух" можно посмотреть на нашем сайте. В воскресенье эта встреча будет единственной с участием команд украинского высшего дивизиона.

Реклама

В тренде
Спорт снова с нами! Даты рестарта турниров и чемпионатов

Смотрите, как "Шахтер" победил "Вольфсбург" в последнем матче перед карантином

В пятницу состоялось сразу три спарринга, и в селе Минай один из лидеров второго дивизиона напугал середняка украинской Премьер-лиги.

Все подробности в спецтеме Футбол вернулся!

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол чемпионат Украины Шахтер Донецк где смотреть Рух Винники

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Клубы футбольной Премьер-лиги Украины сыграли секретный матч на карантине
Клубы футбольной Премьер-лиги Украины сыграли секретный матч на карантинеФутбол
Названа точная дата возобновления чемпионата Украины:
Названа точная дата возобновления чемпионата Украины: "Шахтер" – "Динамо" и другие матчи пройдут без зрителейФутбол
Вот это футбол! Уже на этой неделе
Вот это футбол! Уже на этой неделе "Динамо" и "Шахтер" сыграют с одной и той же командойФутбол
В Минздраве сообщили, когда болельщики вернутся на трибуны в Украине
В Минздраве сообщили, когда болельщики вернутся на трибуны в УкраинеФутбол
Спорт снова с нами! Даты рестарта турниров и чемпионатов
Спорт снова с нами! Даты рестарта турниров и чемпионатовДругие
В семье президента Украинской ассоциации футбола произошла трагедия
В семье президента Украинской ассоциации футбола произошла трагедияЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...