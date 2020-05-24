Где смотреть первый матч чемпионов Украины после выхода из карантина – против дерзкого "Руха"

В воскресенье донецкая команда сыграет против лидера Первой лиги Украины

Команды украинской Премьер-лиги продолжают подготовку к возобновлению сезона. На этой неделе клубы начали тренироваться в группах и даже проводить контрольные поединки. Смотрите календарь товарищеских матчей в Украине перед возобновлением сезона. Рестарт чемпионата в Украине запланирован на 6 июня, хотя изначально клубы хотели выйти из карантина 30 мая.

В пятницу состоялась видеотрансляция матча "Динамо" – "Рух". А сегодня поединок против лидера Первой лиги проведет и чемпион Украины – донецкий "Шахтер". Встреча начнется на тренировочной базе "горняков" в Святошине в 11:00.

На телевидении прямую трансляцию будет вести только клубный канал "оранжево-черных" – Shakhtar TV. Также онлайн-трансляцию матча "Шахтер" – "Рух" можно посмотреть на нашем сайте. В воскресенье эта встреча будет единственной с участием команд украинского высшего дивизиона.

Реклама В тренде Спорт снова с нами! Даты рестарта турниров и чемпионатов

Смотрите, как "Шахтер" победил "Вольфсбург" в последнем матче перед карантином

В пятницу состоялось сразу три спарринга, и в селе Минай один из лидеров второго дивизиона напугал середняка украинской Премьер-лиги.

Все подробности в спецтеме Футбол вернулся!

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама