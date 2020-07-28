Українська
$ 27,76
32,6

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

Гендиректор "Шахтера" не отговаривал ассистента Луческу от работы в "Динамо"

28 июля, 15:30

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Сергей Палкин сообщил, что его интересуют дела только донецкого клуба

Тема назначения Мирчи Луческу главным тренером киевского клуба остается горячей. Сегодня румынский специалист находится уже в Украине. Утром мы сообщали, что тренер "Динамо" Луческу прилетел в Киев, но потерял ассистента.

Реклама

Румынские издания сообщали, что многолетний помощник Мирчи в Донецке Александр Спиридон не будет с ним работать в киевском клубе, поскольку его отговорили руководители "Шахтера". Однако в лагере "горняков" опровергли эти слухи. К слову, вчера генеральный директор чемпионов Украины Сергей Палкин высказалася о переходе Луческу в "Динамо": "Мистеры так не поступают". Информацию о том, что он уговаривал Спиридона не ехать в Киев, Палкин прокомментировал телеканалу "Футбол":

"Нет, это не правда. Я никогда не говорил по этой теме со Спиридоном. Куда и с кем идти – это его личное дело. Меня волнуют дела сугубо нашего клуба".

Пока что румын продолжает собирать тренерский штаб в "Динамо" и согласовывает последние пункты контракта. Тем временем опубликовали полную переписку президента "Динамо" с Мирчей Луческу.

Смотрите, как "Шахтер" Луческу обыгрывал шведский "Мальме" в Лиге Европы во Львове

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол Динамо Киев Шахтер Донецк Сергей Палкин гендиректор Александр Спиридон

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Колос" – "Динамо": онлайн-трансляция матча Премьер-лигиЧУ по футболу
"Динамовское сердце" или иностранец: кто должен стать новым тренером киевлян?ЧУ по футболу
Стали известны срок контракта Луческу в
Стали известны срок контракта Луческу в "Динамо" и имя его помощникаЧУ по футболу
Стало известно о переговорах
Стало известно о переговорах "Динамо" с кандидатами на пост главного тренераЧУ по футболу
Мирча Луческу подал в отставку с поста тренера
Мирча Луческу подал в отставку с поста тренера "Динамо"ЧУ по футболу
Блохин эмоционально отреагировал на приход Луческу в
Блохин эмоционально отреагировал на приход Луческу в "Динамо"ЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять