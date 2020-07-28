Гендиректор "Шахтера" не отговаривал ассистента Луческу от работы в "Динамо"

Тема назначения Мирчи Луческу главным тренером киевского клуба остается горячей. Сегодня румынский специалист находится уже в Украине. Утром мы сообщали, что тренер "Динамо" Луческу прилетел в Киев, но потерял ассистента.
Румынские издания сообщали, что многолетний помощник Мирчи в Донецке Александр Спиридон не будет с ним работать в киевском клубе, поскольку его отговорили руководители "Шахтера". Однако в лагере "горняков" опровергли эти слухи. К слову, вчера генеральный директор чемпионов Украины Сергей Палкин высказалася о переходе Луческу в "Динамо": "Мистеры так не поступают". Информацию о том, что он уговаривал Спиридона не ехать в Киев, Палкин прокомментировал телеканалу "Футбол":
"Нет, это не правда. Я никогда не говорил по этой теме со Спиридоном. Куда и с кем идти – это его личное дело. Меня волнуют дела сугубо нашего клуба".
Пока что румын продолжает собирать тренерский штаб в "Динамо" и согласовывает последние пункты контракта. Тем временем опубликовали полную переписку президента "Динамо" с Мирчей Луческу.
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