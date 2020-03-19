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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов покинет клуб: "Болельщики переживают? Это их проблемы"

19 марта, 18:06

Елена Павлова, Максим Мельник

Специалист уже написал заявление и оставит свою должность в конце марта

Генеральный директор луганской "Зари" Сергей Рафаилов вскоре оставит свой пост. По информации FootballHub, специалист уже написал заявление об уходе и покинет клуб в конце марта. Причины такого решения пока неизвестны, но это никоим образом не касается паузы в чемпионате из-за коронавируса. Ранее мы рассказывали, как "Заря" с шедевром от Михайличенко обыграла "Шахтер".

"Сейчас меня ничего не интересует. У первоисточника, вероятно, больше информации по поводу моего ухода. По этому вопросу я не даю комментариев. Болельщики переживают по поводу моего ухода? Это их проблемы, пусть переживают. Не комментирую данную информацию. Можете спросить у "Зари", – заявил Сергей Рафаилов в комментарии Football.ua.

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Рафаилов (по центру) с боксером Беринчиком и экс-главой УПЛ Генинсоном

Рафаилов (по центру) с боксером Беринчиком и экс-главой УПЛ Генинсоном / Фото: Instagram

Стоит отметить, что Сергей Рафаилов работал в луганском клубе с 2009 года. Он пришел в "Зарю" вместе с нынешним его президентом Евгением Геллером. И за это время команда успела стать бронзовым призером чемпионата Украины и финалистом Кубка страны.

Смотрите, как в рамках Премьер-лиги "Заря" переиграла "Мариуполь"

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увольнение уход премьер-лига Сергей Рафаилов заря

Источники: Football.ua , Footballhubua

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