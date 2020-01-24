"Главное подготовить хорошую базу": наставник "Динамо" прокомментировал проигрыш от "Хайдука"

Алексей Михайличенко / Фото: Facebook

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Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко прокомментировал игру своих подопечных против хорватского "Хайдука" в рамках товарищеского турнира "Gloria Cup".

"Мы провели хороший спарринг с хорошим партнером. Они немного впереди нас в подготовке ко второй части сезона. 2 февраля у них уже начинается чемпионат и здесь мы видим, что они довольно-таки хорошо готовы. Мы же, после вчерашней игры, еще провели очень хороший и полезный спарринг, потому что было хорошее движение со стороны "Хайдука", хорошая борьба", – отметил наставник.

"Здесь мне кажется, все на счет работы прошло на довольно-таки хорошем уровне. Не смотря на то, что у нас появился в середине поля Забарный, мы его попробовали там, есть и другие перестановки. Но на этом сборе на сегодня главная задача наработаться, подготовить хорошую базу, чтобы на втором сборе наигрывать какие-то варианты, какой-то состав для чемпионата Украины", – рассказал Алексей Михайличенко.

Ранее мы писали, что бывший игрок "Динамо" оценил дальнейшие перспективы Беседина.

Смотрите, как "Динамо" играло в осенней части сезона с "Шахтером":

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