"Глаз начал слезиться. Ничего не видел": Степаненко – о самом спорном моменте игры "Шахтер" – "Динамо"

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко рассказал свою версию того, что произошло в моменте с отмененным голом Сергея Сидорчука в начале воскресного матча "Шахтер" – "Динамо" на НСК "Олимпийский". Напомним, "Шахтер" одолел "Динамо" 3:1: видео голов. При этом на 22-й минуте при счете 0:0 судья Екатерина Монзуль отменила взятие ворот дончан после просмотра VAR, зафиксировав фол динамовца Дениса Попова на "горняке" Тарасе Степаненко.

Читайте также: "Мы не заслуживали такого результата": Михайличенко назвал причину поражения "Динамо" от "Шахтера"

Реклама

"Я выпрыгивал и получил по лицу. Посмотрели VAR, было нарушение, причем явное, 100 процентов. Глаз начал слезиться, ничего не видел. Кричали, что я подлез под руку Попову. На такой высоте я не могу сам подлезть. Я метр восемьдесят ростом, еще и в прыжке был. Мой разговор об этом моменте с Алексеем Михайличенко? Очень уважаю Алексея Михайличенко, он меня в 17 лет вызвал в молодежную сборную. Он говорил судье, а я ему: "Вы меня знаете, я же не буду симулировать". Ничего плохого, у нас был просто диалог. Я знаю его требования, он знает меня как футболиста. Пересмотрит повтор, увидит, что там был фол", – заявил в комментарии каналу "Футбол 1" Тарас Степаненко

Смотрите момент с отмененным голом "Динамо" (с 49-й секунды)

Читайте также: "Саныч, ну вы ж меня знаете": расшифровка разговора Степаненко и Михайличенко в игре "Шахтер" – "Динамо"

Реклама

Напомним, благодаря этой победе "Шахтер" оторвался от преследователей уже на 16 очков. Учитывая, что до финиша первенства остается 8 туров, уже вскоре "горняки" могут оформить досрочное чемпионство. Тогда как "Динамо" остается за пределами зоны Лиги чемпионов, занимая в турнирной таблице УПЛ четвертое место. У киевлян столько же очков, как у "Зари" и "Десны", но команда Алексея Михайличенко проигрывает им по личным встречам.

Все подробности в спецтеме Украинское дерби

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама