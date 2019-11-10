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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Глупые люди из каменного века": реакция игрока "Шахтера" на расистские атаки ультрас "Динамо"

10 ноября, 21:40

Защитник "горняков" Хочолава поддержал своих бразильских одноклубников Тайсона и Дентиньо

Хочолава и Дентиньо

Хочолава и Дентиньо / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Грузинский защитник донецкого "Шахтера" Давид Хочолава поддержал своих одноклубников Тайсона и Дентиньо после проявления расизма в матче с "Динамо" (1:0) со стороны ультрас киевского клуба.

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"Не слушайте глупых людей из каменного века", – написал на своей странице в Instagram Давид Хочолава, отметив аккаунты Тайсона и Дентиньо.

Напомним, "Шахтер" выиграл у "Динамо" матч, который едва не сорвали ультрас киевлян. Их продолжительные расистские выкрики в адрес игроков "Шахтера" Тайсона и Дентиньо на 74-й минуте вывели из себя капитана дончан Тайсона, который на эмоциях показал фан-сектору динамовцев средний палец, за что был удален. Покидал он поле в слезах.

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В качестве реакции на проявления расизма судья Николай Балакин увел "Шахтер" и "Динамо" с поля. Это беспрецедентный случай в истории чемпионата Украины. Спустя пять минут игра была продолжена – под угрозой быть окончательно сорванной в случае повторения проявлений расизма.

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Отметим, что капитан "Динамо" Цыганков и его партнеры пытались успокоить не сдерживавшего слез Тайсона, а к ультрас "Динамо" динамовские игроки обращались с призывами: "Остановитесь!".

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В итоге скандальный матч "Шахтер" – "Динамо" с добавленными восемью минутами был таки доигран до конца. По окончании поединка появилось заявление "Шахтера" в отношении расизма со стороны ультрас "Динамо". "Мы осуждаем подобное поведение зрителей, всегда будем выступать в поддержку и защиту наших игроков. Призываем футбольные органы, клубы остановить расизм на стадионах", – заявили в "Шахтере".

Обзор матча "Шахтер" – "Динамо" (1:0)

Все подробности в спецтеме "Шахтер" vs "Динамо"

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расизм ультрас чемпионат Украины Динамо Киев Шахтер Донецк Тайсон футболист Дентиньо Давид Хочолава

Источник: Сегодня|Спорт

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