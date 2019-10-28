Гол и результативная передача позволила игроку "Зари" стать лучшим в 12-м туре УПЛ

Богдан Леднев стал автором первого гола в новом сезоне чемпионата Украины / Фото: Официальный сайт ФК "Заря"

Полузащитник "Зари" Богдан Леднев был признан лучшим игроком 12-го тура чемпионата Украины. Футболист принял активное участие в разгроме "Ворсклы". Игрок голом и результативной передачей.

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Богдан обошел в голосовании вратаря "Александрии" Юрия Панькива и своего одноклубника Дмитрия Хлебаса.

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Смотрите обзор матча "Заря" – "Ворскла" в чемпионате Украины:

В нынешнем сезоне Леднев отыграл в Украинской Премьер лиге 11 матчей, забив семь голов. "Заря" идет на четвертой позиции в турнирной таблице чемпионата Украины.

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Ранее мы рассказывали, что наставника "Десны" в четвертый раз признали лучшим в УПЛ. Его команда обыграла "Львов".

Напомним, потерял очки в этот уикенд и лидер Премьер-лиги. "Шахтер" впервые в сезоне не выиграл в чемпионате Украины, сыграв вничью с "Александрией" – 0:0. При этом обе команды доигрывали матч в меньшинстве.

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