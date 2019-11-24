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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Гол плюс пас под прицелом у Моуринью: как "Динамо" громило в Киеве "Мариуполь"

24 ноября, 19:44

Героем в составе киевлян стал футболист, находящийся в поле зрения ведущих клубов Англии

Цыганков и Беседин

Цыганков и Беседин / Фото: Facebook

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В чемпионате Украины по футболу состоялся заключительный матч 15-го тура. "Динамо" на своем поле разгромило "Мариуполь" 3:0, благодаря чему обошло "Десну" и "Зарю" и вернулось на второе место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Видеообзор матча "Динамо" – "Мариуполь" (3:0)

Отметим, что Виктор Цыганков, за которым следят "Ливерпуль" и клуб Моуринью, в матче с "Мариуполем" отметился голом и результативной передачей. А оформил разгром джокер Алексея Михайличенко – Беньямин Вербич, который отличился спустя пять минут после выхода на замену.

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"Мы планировали сыграть агрессивно в прессинге, не давать сопернику начинать атаки. Моментами это получалось неплохо. Понимали, что, учитывая наши кадровые проблемы, у нас не будет контроля мяча в центре поля. Вынужденно перевели в эту зону Тищенко. Федорчук не мог играть, и план на игру сломался, – сказал после поражения от "Динамо" главный тренер "Мариуполя" Александр Бабич. – Несмотря на счет, хотел бы отметить нашу команду. Ребята не закрывались, двигались и пытались играть. Было много простых ошибок, которые мешали нам создавать моменты у ворот соперника. Это нужно разобрать. Ничего страшного не произошло. Класс футболистов "Динамо" выше. Сделаем правильные выводы и продолжим бороться за попадание в первую шестерку"

Статистика матча "Динамо" – "Мариуполь" (3:0)

"Динамо" – "Мариуполь" – 3:0
Голы: Буяльский, 21, Цыганков, 77, Вербич, 82
"Динамо": Бущан – Караваев, Кадар, Шабанов, Миколенко – Буяльский (Шапаренко, 62), Сидорчук, Шепелев – Цыганков, Беседин (Соль, 84), Де Пена (Вербич, 76)
"Мариуполь": Гальчук – Чоботенко, Дава, Яворский (Фомин, 68) – Кирюханцев, Мишнев, Чех, Горбунов, Тищенко – Чурко (Кащук, 84), Вакула (Петерман, 87)
Предупреждения: Беседин – Тищенко, Дава

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
15
14
1
0
44
7
37
43
Забитые 44
Пропущеные 7
Разница 37
Результаты последних матчей: В В В Н В
2
ДинамоДинамоДин
15
9
3
3
31
9
22
30
Забитые 31
Пропущеные 9
Разница 22
Результаты последних матчей: В П В Н В
3
ЗаряЗаряЗар
15
8
4
3
29
13
16
28
Забитые 29
Пропущеные 13
Разница 16
Результаты последних матчей: П В В В В
4
ДеснаДеснаДес
15
8
3
4
21
10
11
27
Забитые 21
Пропущеные 10
Разница 11
Результаты последних матчей: П Н В В П
5
АлександрияАлександрияАле
15
8
3
4
18
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4
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Забитые 18
Пропущеные 14
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Результаты последних матчей: В Н В Н П
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14
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Забитые 14
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Результаты последних матчей: В Н В В В
7
МариупольМариупольМар
15
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6
14
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Забитые 14
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Разница -10
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8
КолосКолосКол
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5
2
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12
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-15
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Днепр-1Днепр-1Дне
15
4
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8
15
22
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15
Забитые 15
Пропущеные 22
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Результаты последних матчей: В Н П П П
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15
2
5
8
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-11
11
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11
ЛьвовЛьвовЛьв
15
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10
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28
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11
Забитые 11
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Напомним, в предыдущем туре чемпионата Украины "Динамо" проиграло в Харькове "Шахтеру" (0:1). Единственный в том матче мяч после углового забил центральный защитник дончан Кривцов.

Обзор матча "Шахтер" – "Динамо" (1:0)

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чемпионат Украины Динамо Киев ФК Мариуполь Виктор Цыганков

Источники: Динамомания , Сегодня|Спорт

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