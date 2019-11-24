Гол плюс пас под прицелом у Моуринью: как "Динамо" громило в Киеве "Мариуполь"

Цыганков и Беседин / Фото: Facebook

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В чемпионате Украины по футболу состоялся заключительный матч 15-го тура. "Динамо" на своем поле разгромило "Мариуполь" 3:0, благодаря чему обошло "Десну" и "Зарю" и вернулось на второе место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Видеообзор матча "Динамо" – "Мариуполь" (3:0)

Отметим, что Виктор Цыганков, за которым следят "Ливерпуль" и клуб Моуринью, в матче с "Мариуполем" отметился голом и результативной передачей. А оформил разгром джокер Алексея Михайличенко – Беньямин Вербич, который отличился спустя пять минут после выхода на замену.

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"Мы планировали сыграть агрессивно в прессинге, не давать сопернику начинать атаки. Моментами это получалось неплохо. Понимали, что, учитывая наши кадровые проблемы, у нас не будет контроля мяча в центре поля. Вынужденно перевели в эту зону Тищенко. Федорчук не мог играть, и план на игру сломался, – сказал после поражения от "Динамо" главный тренер "Мариуполя" Александр Бабич. – Несмотря на счет, хотел бы отметить нашу команду. Ребята не закрывались, двигались и пытались играть. Было много простых ошибок, которые мешали нам создавать моменты у ворот соперника. Это нужно разобрать. Ничего страшного не произошло. Класс футболистов "Динамо" выше. Сделаем правильные выводы и продолжим бороться за попадание в первую шестерку"

Статистика матча "Динамо" – "Мариуполь" (3:0)

"Динамо" – "Мариуполь" – 3:0

Голы: Буяльский, 21, Цыганков, 77, Вербич, 82

"Динамо": Бущан – Караваев, Кадар, Шабанов, Миколенко – Буяльский (Шапаренко, 62), Сидорчук, Шепелев – Цыганков, Беседин (Соль, 84), Де Пена (Вербич, 76)

"Мариуполь": Гальчук – Чоботенко, Дава, Яворский (Фомин, 68) – Кирюханцев, Мишнев, Чех, Горбунов, Тищенко – Чурко (Кащук, 84), Вакула (Петерман, 87)

Предупреждения: Беседин – Тищенко, Дава

Напомним, в предыдущем туре чемпионата Украины "Динамо" проиграло в Харькове "Шахтеру" (0:1). Единственный в том матче мяч после углового забил центральный защитник дончан Кривцов.

Обзор матча "Шахтер" – "Динамо" (1:0)

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