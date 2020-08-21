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Голкипер "Колоса" потащил два пенальти, но "Шахтер" добыл победу на старте УПЛ

21 августа, 20:57

Елена Павлова Елена Павлова

Дончане открыли счет в матче после третьего 11-метрового

В пятницу, 21 августа, в первом туре украинской Премьер-лиги чемпион страны донецкий "Шахтер" принимал "Колос" из Ковалевки при пустых трибунах в Киеве на НСК "Олимпийский". И шестая команда минувшего первенства потрепала нервы "горнякам". Особенно здорово играл голкипер гостей Евгений Волынец, отразивший два пенальти. Но "Шахтер" таки дожал соперника – 3:1.

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Клуб из Ковалевки мог открыть счет уже на шестой минуте встречи. Смирный выиграл верховую борьбу в штрафной "Шахтера" и пробил головой. Однако мяч угодил в штангу. У донецкой команды лучший момент открыть счет в первом тайме не использовал Тайсон. Алан Патрик на 45-й минуте на дриблинге ворвался в чужую штрафную, где с нарушением правил его остановил Петров. Но Волынец потащил сильнейший удар от бразильца с пенальти.

Вскоре после начала второго тайма вывести "горняков" вперед должен был Марлос. Задоя очень грубо сыграл против Мораеса в собственной штрафной, и арбитр на 52-й минуте поставил второй пенальти в ворота "Колоса". 11-метровый взялся исполнять теперь уже Марлос, но голкипер "Колоса" снова оказался на высоте!

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Но на 59-й минуте судья поставил третий 11-метровый в ворота команды из Ковалевки – Ориховский влетел в ногу Марлоса. И тут уже Алан Патрик смог наконец-то переиграл Волынца. После чего оборона гостей стала действовать чуть менее осмотрительно, что позволила "горнякам" забить еще дважды. Сначала Патрик завершил быструю контратаку дончан, оформив дубль.

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А затем гол организовал Тете. После удара бразильца мяч угодил в штангу, после чего влетел в сетку ворот от спины Волынца!

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Однако без гола престижа "Колос" не покинул поле. Денис Костышин подхватил мяч в штрафной соперника после стандарта и точно пробил в дальний угол – 1:3.

Ранее "Динамо" Луческу в первом матче нового чемпионата разгромило "Олимпик". И теперь 25 августа киевляне сыграют с "Шахтером" в матче за Суперкубок Украины.

Смотрите, как "Шахтер" играл в Лиге Европы

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Все подробности в спецтеме Старт Премьер-лиги

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