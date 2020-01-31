Готовьтесь смотреть "кино": в украинском футболе составили список из 10 матчей с применением VAR

Из десяти поединков систему видеоконтроля пять раз применят на играх "Динамо"

В Украине готовятся к применению системы VAR / Фото: официальный сайт УПЛ

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола составил список матчей, на которой будет применена система Video Assistan Refferee (VAR). Как мы сообщали, определены первые матчи с системой VAR в Украине: под прицелом будут "Динамо" и "Шахтер". Премьерный поединок с VAR пройдет 22 февраля в Киеве, где встретятся "Динамо" и "Ворскла".

Напомним, в таких матчах рефери получает в наушник подсказки от ассистентов, которые смотрят игру в специальном "вагончике" на нескольких экранах. В случае необходимости повтор момента по телевизору может посмотреть и сам арбитр в поле.

Читайте, как "Шахтер" обыграл чешский "Словацко". Чемпионы Украины провели турецкий сбор.

В первый список включили 10 матчей. Система видеопомощи в Украине может использоваться только в двух матчах тура. Игры, где будет задействована VAR, определяет комиссия, в которую вошли первый вице-президент УАФ Олег Протасов, председатель комитета арбитров Лучано Луче и исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий.

19-й тур УПЛ: "Динамо" — "Ворскла", "Шахтер" — "Десна".

Реклама

20-й тур УПЛ: "Днепр-1" — "Динамо", "Заря" — "Олимпик".

21-й тур УПЛ: "Динамо" — "Колос", "Шахтер" — "Днепр-1"

В тренде Установлены личности четырех человек, которые погибли с Коби Брайантом и его дочерью

22-й тур УПЛ: "Александрия" — "Динамо", "Днепр-1" — "Мариуполь"

1/4 финала Кубка Украины: "Динамо" — "Александрия", "Десна" — "Ворскла".

Интересно, что в каждый игровой день под VAR попали матчи "Динамо": то есть, половина этих встреч – с участием киевлян. И дважды это будут поединки "Динамо" с "Александрией".

Читайте о том, что форвард "Динамо" Жерсон Родригес не вернется в Японию.

Смотрите, как "первопроходцы" VAR в Украине, динамовцы, играли в Лиге Европы с "Мальме"

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама