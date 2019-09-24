Грачев: "Не знаю, на что может надеяться "Ворскла" в матче против "Шахтера"

Эксперт считает, что "горняки" могут пройти весь чемпионат без потерь, а полтавчанам нужно менять тренера

Виктор Грачев / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Легендарный нападающий донецкого "Шахтера" Виктор Грачев поделился ожиданиями от предстоящего матча своей бывшей команды против полтавской "Ворсклы" в рамках 9-го тура чемпионата Украины. Полтавчане разгромно уступили дома Динамо (0:5), а "горняки" одолели вторую команду турнирной таблицы "Десну" (1:0), но знаменитый форвард остался недоволен игрой подопечных Луиша Каштру, в первую очередь, реализацией и игрой в обороне.

"Те моменты, которые были созданы Мораесом и Марлосом, если бы были реализованы, то игра закончилась бы в первом тайме. Лига чемпионов и матч с "Манчестер Сити" показал проблемы "горняков" в обороне. А именно в центральной зоне. Эти проблемы нужно решать. Возможно стоит приглашать новых футболистов, возможно даже иностранных. Потому что даже в матче против "Десны" Матвиенко и Кривцову было очень сложно. "Десна" могла забить 2-3 гола в первом тайме, если бы не прекрасная игра Андрея Пятова в воротах, для "Шахтера" все могло закончится бы не так хорошо", – резко высказался эксперт.

Тем не менее, Грачев не верит, что полтавчане смогут создать лидеру чемпионата проблемы. Он считает, что разгром от "Динамо" – знак, что тренеру нужно уходить.

"Никто не ожидал такого результата от "Ворсклы". Можно было предположить минимальный проигрыш 0:1 или 1:2. Но 0:5… Команда таким образом расписалась в том, что тренеру нужно уходить. Команда сдалась, ничего не проявив на футбольном поле. Поэтому я не знаю, на что могут надеяться полтавчане в матче против "Шахтера". Вряд ли команда сможет преобразиться к пятничному поединку", – считает Грачев

После поединка с "Ворсклой" дончан ждет вояж в Италию на матч Лиги чемпионов против "Аталанты". Грачев считает, что команда успеет восстановиться, поэтому большой ротации ждать не стоит.

"Сейчас я не думаю, что команде нужен отдых. Играть через три на четвертый – нормально. Нужно провести восстановительные тренировки и команда будет в тонусе. Поэтому, я считаю, не стоит ждать сильной ротации. Можно одному-двум игрокам понадобиться отдых или тренер решит дать кому-то игровое время. А так, я не думаю, что футболисты успели устать за 7-8 игр", – заявил бывший футболист.

Эксперт не исключает, что "Шахтер" может пройти весь чемпионат без поражений и вообще без потери очков, сейчас он не видит команду, которая может обыграть "горняков" в Украине.

"Но в футболе часто случаются непредсказуемые вещи. Мяч может не идти в ворота, а потом соперник сделает одну контратаку и все. Но по игре и по мастерству, "Шахтеру" нет равных команд в Украине. По мастерству и особенно командным действиям, "Динамо" на голову слабее "Шахтера". Результаты игры с "Ворсклой" – это не заслуга киевлян, а поражение полтавчан. Они расписались в своем неумении вести игру. "Динамо" же сыграло так, как обычно они играют. А вот "Ворскла" не оказала им никакого сопротивления. На данный момент я не вижу команду, которая может обыграть "Шахтер" в чемпионате Украины", – сказал экс-футболист.

А вот за вторую строчку, по мнению нападающего, борьба развернется между "Александрией", "Зарей" и "Динамо". При этом Грачев считает именно александрийцев фаворитом в борьбе за "серебро".

"Я думаю за второе место будет очень сильная борьба между "Александрией" и другими командами. Это мой прогноз. Может быть я ошибаюсь, но думаю за второе, лигачемпионовское место будут бороться "Заря" и "Динамо" с "Александрией". Не наоборот, с "Динамо" будут бороться другие команды, а именно с "Александрией". Потому что на сегодняшний день эта команда показывает второй, после "Шахтера", уровень игры в чемпионате. С "Колосом" им не повезло, плюс усталость после Лиги Европы. Но повторюсь, по уровню игры – это вторая команда чемпионата", – заключил Грачев.

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