Грандиозные цели "Шахтера": Воспитанникам академии должно принадлежать 30% игрового времени

В клубе намерены вовлекать как можно больше игроков академии в первую команду

Во время паузы на матчи Лиги наций донецкий "Шахтер" провел товарищеский матч с "Олимпиком" (1:2), в котором за первую команду дебютировало сразу пятеро игроков академии. Генеральный директор "горняков" Сергей Палкин в эфире Shakhtar News заявил, что в клубе поставили цель – 30 процентов игрового времени должно принадлежать воспитанникам академии.

"Несколько недель назад у нас был совет директоров, посвященный развитию академии. Главная стратегическая цель – чтобы 30% игрового времени во всех официальных матчах первой команды принадлежали воспитанникам академии. Сегодня мы на пороге 18–19%, и нам есть куда расти. Это ложится в нашу стратегию. То, что делает тренерский штаб, соответствует нашей философии. Уверен, мы станем вовлекать как можно больше игроков академии в первую команду как в товарищеских, так и в официальных матчах.

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Хорошо себя проявили Судаков, Мампасси, Турбаевский… Мы не должны забывать, что некоторых ребят не пригласили, потому что на этих позициях у Луиша Каштру были футболисты, а пригласили на позиции тех, кто был вызван в национальные сборные. Также мы не должны забывать о Вьюннике, Очеретько и других ребятах, которые остались в дубле. Они тоже перспективны. Хочу сказать, что у нас в U21 очень перспективная молодежь, и я надеюсь, в ближайшее время она о себе заявит", – сказал Палкин.

Ранее мы писали, что "Шахтер" не будет претендовать на техническое поражение для "Руха", где вспышка коронавируса. Во львовском клубе пять игроков заразились коронавирусом и еще трое – под подозрением.

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