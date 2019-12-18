Группа легионеров во главе с Солем зимой покинет "Динамо": инсайдер известного журналиста

Среди тех, кто выставлен на продажу и нападающий Жерсон Родригес

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По информации журналиста и телеведущего Игоря Цыганыка, зимой киевское "Динамо" планирует расстаться с целым рядом легионеров, которые, как оказалось, не подошли столичному клубу. Ранее мы писали, что форварда киевлян Жерсона Родригеса выставят на трансфер. Легионер из Люксембурга неоднократно приезжал на тренировки с перегаром.

Помимо опального Родриса, который перебрался в Украину только этим летом, в число "продаваемых" футболистов якобы вошли защитники Томаш Кендзера и Тамаш Кадар, полузащитник Мохаммед Кадири, а также форвард Фран Соль.

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"Все они киевскому клубу не нужны и ничего ему не дадут, – считает Цыганык. – Насколько мне известно, у руководства в планах поиск новых команд для этих футболистов".

Мы уже рассказывали, что словенский вингер "Динамо" показал, как набирает вес в Дубае. Беньямин Вербич расслабляется в Эмиратах, наслаждаясь вкусностями и бассейном. Напомним, "Динамо" ушло в отпуск, занимая второе место в чемпионате Украины с 14-очковым отставанием от "Шахтера". При этом киевляне вылетели из еврокубков, не сумев пройти даже в 1/16 Лиги Европы.

Смотрите обзор матча "Олимпик" — "Динамо" Киев – 1:3

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