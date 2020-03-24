"Грустно смотреть на эгоизм людей: французский легионер рассказал о карантине в Украине

Максим Тейшейра рассказал, как проводит дни во время карантина

Полузащитник "Олимпика" Максим Тейшейра рассказал, чем занимается во время карантина, а также посоветовал несколько фильмов, которые можно посмотреть на досуге. Ранее футболист "Шахтера" Евгений Коноплянка показал свои занятия на карантине.

"Понимаю, насколько важно сейчас придерживаться рекомендаций ВОЗ. Мир никогда не сталкивался с таким явлением. Главное, чтобы все были здоровы. Мне грустно смотреть на эгоизм людей, которые, поддавшись панике, жадно сгребают на прилавках магазинов еду и провизию. Мне кажется, они пересмотрели слишком много фантастических фильмов. Мы забываем, что живем в современном мире, где все, что нужно, – это выполнять требования министерства здравоохранения, поддерживать друг друга и соблюдать карантин", – отметил игрок.

"5 любимых фильмов/книг? Фильмы "Я – легенда", "Апокалипсис", "Великий уравнитель". Книга профессора Юваля Ноа Харари "Sapiens: Краткая история человечества", – сказал Тейшейра.

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