Грузин вместо армянина: названо имя нового тренера клуба украинской Премьер-лиги

Названо имя специалиста, который станет новым тренером предпоследнего клуба украинской Премьер-лиги – ФК "Львов". Согласно СМИ, им будет 45-летний грузин Георгий Цецадзе. Напомним, накануне "Львов" расстался с армянином Егише Меликяном, не став продлевать с ним истекший контракт.

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Отметим, что последним местом работы Георгия Цецадзе был клуб "Сабуртало". Также он возглавлял "Самтредию", сборные Грузии U-21 и U-19, "Локомотив" Тбилиси и "Дилу", работал ассистентом в национальной сборной Грузии.

Георгий Цецадзе / Фото: Instagram

Реклама Егише Меликян / Фото: Канал Футбол

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Напомним, отставка Егише Меликяна стала первой в украинской Премьер-лиге после паузы, вызванной пандемией коронавируса. После выхода из карантина "Львов" сыграл вничью с "Ворсклой", после чего проиграл три матча кряду, оказавшись на грани вылета в Первую лигу – это, вероятно, и стало причиной, по которой контракт "Львова" и Меликяна не был продлен.

Смотрите, как в последнем матче под руководством Меликяна "Львов" проиграл "Мариуполю" (0:3)

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