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Грузин вместо армянина: названо имя нового тренера клуба украинской Премьер-лиги

22 июня, 13:36

Олег Люлька Олег Люлька

Вместо Егише Меликяна пост наставника "Львова" займет экс-коуч молодежной сборной Грузии Георгий Цецадзе

Названо имя специалиста, который станет новым тренером предпоследнего клуба украинской Премьер-лиги – ФК "Львов". Согласно СМИ, им будет 45-летний грузин Георгий Цецадзе. Напомним, накануне "Львов" расстался с армянином Егише Меликяном, не став продлевать с ним истекший контракт.

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Отметим, что последним местом работы Георгия Цецадзе был клуб "Сабуртало". Также он возглавлял "Самтредию", сборные Грузии U-21 и U-19, "Локомотив" Тбилиси и "Дилу", работал ассистентом в национальной сборной Грузии.

Георгий Цецадзе

Георгий Цецадзе / Фото: Instagram

Егише Меликян
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Егише Меликян / Фото: Канал Футбол

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Напомним, отставка Егише Меликяна стала первой в украинской Премьер-лиге после паузы, вызванной пандемией коронавируса. После выхода из карантина "Львов" сыграл вничью с "Ворсклой", после чего проиграл три матча кряду, оказавшись на грани вылета в Первую лигу – это, вероятно, и стало причиной, по которой контракт "Львова" и Меликяна не был продлен.

Смотрите, как в последнем матче под руководством Меликяна "Львов" проиграл "Мариуполю" (0:3)

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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
27
23
2
2
69
20
49
71
Забитые 69
Пропущеные 20
Разница 49
Результаты последних матчей: В В В В П
2
ДинамоДинамоДин
26
16
4
6
54
23
31
52
Забитые 54
Пропущеные 23
Разница 31
Результаты последних матчей: В В П Н В
3
ЗаряЗаряЗар
27
16
4
7
44
23
21
52
Забитые 44
Пропущеные 23
Разница 21
Результаты последних матчей: В П В П В
4
ДеснаДеснаДес
27
15
4
8
47
22
25
49
Забитые 47
Пропущеные 22
Разница 25
Результаты последних матчей: П В П В Н
5
АлександрияАлександрияАле
27
13
4
10
39
38
1
43
Забитые 39
Пропущеные 38
Разница 1
Результаты последних матчей: П П П В В
6
КолосКолосКол
26
8
2
16
27
47
-20
26
Забитые 27
Пропущеные 47
Разница -20
Результаты последних матчей: П П П П П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
26
10
4
12
33
38
-5
34
Забитые 33
Пропущеные 38
Разница -5
Результаты последних матчей: П В В В В
8
МариупольМариупольМар
26
7
9
10
27
40
-13
30
Забитые 27
Пропущеные 40
Разница -13
Результаты последних матчей: В Н Н П П
9
ВорсклаВорсклаВор
26
7
5
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41
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26
Забитые 20
Пропущеные 41
Разница -21
Результаты последних матчей: В Н Н Н В
10
ОлимпикОлимпикОли
26
6
5
15
23
43
-20
23
Забитые 23
Пропущеные 43
Разница -20
Результаты последних матчей: В Н П Н П
11
ЛьвовЛьвовЛьв
27
5
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15
19
44
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Забитые 19
Пропущеные 44
Разница -25
Результаты последних матчей: П П П Н Н
12
КарпатыКарпатыКар
23
2
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14
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Разница -23
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тренер чемпионат Украины ФК Львов Егише Меликян Георгий Цецадзе

Источник: Сегодня|Спорт

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