Грядет скандал: игрока "Динамо" проверят на умышленную желтую карточку

Богдан Леднев мог специально заработать предупреждение, чтобы не играть против своего клуба

Полузащитник киевского "Динамо" Богдан Леднев, выступающий на правах аренды за луганскую "Зарю", мог умышленно заработать желтую карточку в матче прошлого тура чемпионата Украины против Колоса (1:0). Об этом сообщает Sport Arena.

По информации источника, "горчичник" Леднева станет предметом рассмотрения Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ на предмет умышленного обнуления. Согласно регламенту, за восьмую карточку в сезоне футболист должен пропустить один матч в чемпионате Украины. Напомним, что в следующем туре "Заря" встретится с "Динамо". Леднев, скорее всего, и так бы не принимал участие в матче из-за условий арендного соглашения.

Если КДК УАФ признает, что 22-летний футболист умышленно заработал желтую карточку, ему грозит еще один матч дисквалификации. Таким образом, второй бомбардир текущего сезона Премьер-лиги пропустит не только матч с "Динамо", но и поединок с "Десной".

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В текущем сезоне Леднев провел 29 матчей во всех сезонах, забил 13 мячей и сделал три результативные передачи.

Кстати, ранее в СМИ появилась информация, что луганская "Заря" рискует прекратить свое существование в этом году. Чтобы заработать себе на жизнь, второй команде чемпионата Украины нужно выйти в групповой раунд Лиги Европы.

Смотрите, как забивает Богдан Леднев:

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