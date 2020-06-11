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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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  4. Грядет скандал: игрока "Динамо" проверят на умышленную желтую карточку

Грядет скандал: игрока "Динамо" проверят на умышленную желтую карточку

11 июня, 21:21

Александр Трикиша Александр Трикиша

Богдан Леднев мог специально заработать предупреждение, чтобы не играть против своего клуба

Полузащитник киевского "Динамо" Богдан Леднев, выступающий на правах аренды за луганскую "Зарю", мог умышленно заработать желтую карточку в матче прошлого тура чемпионата Украины против Колоса (1:0). Об этом сообщает Sport Arena.

По информации источника, "горчичник" Леднева станет предметом рассмотрения Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ на предмет умышленного обнуления. Согласно регламенту, за восьмую карточку в сезоне футболист должен пропустить один матч в чемпионате Украины. Напомним, что в следующем туре "Заря" встретится с "Динамо". Леднев, скорее всего, и так бы не принимал участие в матче из-за условий арендного соглашения.

Если КДК УАФ признает, что 22-летний футболист умышленно заработал желтую карточку, ему грозит еще один матч дисквалификации. Таким образом, второй бомбардир текущего сезона Премьер-лиги пропустит не только матч с "Динамо", но и поединок с "Десной".

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В текущем сезоне Леднев провел 29 матчей во всех сезонах, забил 13 мячей и сделал три результативные передачи.

Кстати, ранее в СМИ появилась информация, что луганская "Заря" рискует прекратить свое существование в этом году. Чтобы заработать себе на жизнь, второй команде чемпионата Украины нужно выйти в групповой раунд Лиги Европы.

В тренде
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Смотрите, как забивает Богдан Леднев:

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Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
25
21
2
2
65
18
47
65
Забитые 65
Пропущеные 18
Разница 47
Результаты последних матчей: В В П В В
2
ЗаряЗаряЗар
25
15
4
6
41
19
22
49
Забитые 41
Пропущеные 19
Разница 22
Результаты последних матчей: В П В П В
3
ДинамоДинамоДин
25
15
4
6
51
22
29
49
Забитые 51
Пропущеные 22
Разница 29
Результаты последних матчей: В П Н В В
4
ДеснаДеснаДес
25
14
4
7
41
19
22
46
Забитые 41
Пропущеные 19
Разница 22
Результаты последних матчей: П В Н В В
5
АлександрияАлександрияАле
25
13
4
8
36
30
6
43
Забитые 36
Пропущеные 30
Разница 6
Результаты последних матчей: П В В П В
6
КолосКолосКол
25
8
2
15
27
46
-19
26
Забитые 27
Пропущеные 46
Разница -19
Результаты последних матчей: П П П П П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
25
10
4
11
33
36
-3
34
Забитые 33
Пропущеные 36
Разница -3
Результаты последних матчей: В В В В П
8
МариупольМариупольМар
24
6
8
10
23
39
-16
26
Забитые 23
Пропущеные 39
Разница -16
Результаты последних матчей: Н П П В П
9
ВорсклаВорсклаВор
24
6
4
14
17
40
-23
22
Забитые 17
Пропущеные 40
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н В П В
10
ЛьвовЛьвовЛьв
25
5
7
13
19
39
-20
22
Забитые 19
Пропущеные 39
Разница -20
Результаты последних матчей: П Н Н Н П
11
ОлимпикОлимпикОли
25
5
5
15
21
43
-22
20
Забитые 21
Пропущеные 43
Разница -22
Результаты последних матчей: Н П Н П П
12
КарпатыКарпатыКар
23
2
8
13
18
41
-23
14
Забитые 18
Пропущеные 41
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н П П Н

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чемпионат Украины Динамо Киев Заря Луганск Богдан Леднев

Источники: Сегодня|Спорт , SportArena

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