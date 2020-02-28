Хет-трик Супряги и феерия VAR: обзор матча "Днепр-1" – "Динамо"

Киевское "Динамо" сенсационно уступило "Днепр-1" в матче 20-го тура чемпионата Украины. Героем встречи стал арендованный у киевлян нападающий Владислав Супряга, оформивший хет-трик после выхода на замену. Также поединок ознаменовался тремя случаями использования Системы видеопомощи арбитрам.

Уже на пятой минуте встречи Катерина Монзуль после использования VAR удалила полузащитника киевлян Виталия Буяльского. А перед самым перерывом с помощью системы видеопомощи она назначила пенальти в ворота "Днепр-1", отменив желтую карточку Назарию Русину за симуляцию.

Во втором тайме рефери еще раз пришлось прибегнуть к помощи VAR после фола Владимира Полевого на Александре Караваеве. Сначала Монзуль показал ему желтую карточку, но после просмотра повтора удалила игрока "Днепр-1".

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"Днепр-1" – "Динамо" – 3:1

Голы: Супряга (71, 82, 90) – Вербич (45, пен)

"Днепр-1": Юрчук, Полевой, Логинов, Лопыренок, Адамюк, Ди Франко, Кравченко, Вакулко, Назаренко (Гуйе, 87), Чичиков (Супряга, 63), Хобленко (Шаповал, 78).

"Динамо": Бущан, Шабанов, Попов, Кендзера, Миколенко, Буяльский, Караваев (Цыганков, 77), Сидорчук, Вербич, Шепелев (Дуэлунд, 84), Русин (де Пена, 77).

Предупреждения: Назаренко (34), Шепелев (59), Миколенко (86).

Удаления: Буяльский (6), Полевой (75).

Смотрите, как "Динамо" бесславно покинуло Лигу Европы:

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