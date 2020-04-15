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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Хочу чего-то добиться с "Динамо": игрок киевлян не согласился бы перейти в "Барселону"

15 апреля, 11:47

Максим Перепелица

Денис Попов отметил, что хочет выиграть чемпионат в составе киевского клуба

Защитник "Динамо" Денис Попов в прямом эфире официального аккаунта "бело-синих" в Instagram ответил на вопросы болельщиков. Кстати, полузащитника "Динамо" испугало тестирование на вирус в Беларуси.

"На данный момент хочу закрепиться в "Динамо", набраться опыта, и чего-то добиться с родной командой. Потом уже можно что-то думать. Даже если бы "Барселона" сейчас предложила перейти в их клуб, я бы, наверное, не согласился, потому что там играют ТОП-игроки, и с ними конкурировать было бы тяжело, во-первых, а во-вторых, повторюсь, хочется для начала чего-то добиться с "Динамо". Терпение и труд все перетрут.

Главная задача? Выиграть с "Динамо" европейский кубок и чемпионат Украины. Я молодой игрок и мне хочется все и сразу выиграть. Сначала хотелось бы стать чемпионами Украины, а там уже как бог даст, может, "попрет" и в Европе выиграем", – отметил Попов.

Также мы писали, что бывший футболист сборной Украины Алиев в интервью российскому СМИ рассказал, кому принадлежит Крым.

Смотрите, как "Динамо" обыгрывало "Александрию" в чемпионате Украины

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чемпионат Украины Динамо Киев Денис Попов

Источник: Официальный сайт ФК "Динамо"

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