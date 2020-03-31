"Хочу еще закупить маски и доставить их в другой город": игрок "Динамо" рассказал о своей благотворительности

В планах у Евгения Рязанцева много благотворительных акций

Нападающий "Динамо" U19 Евгений Рязанцев во время карантина, связанного с COVID-19, закупил маски за свой счет и раздал жителям Киева. Игрок рассказал о том, как появилась эта идея и дальнейших благотворительных планах.

"Появилась возможность помочь людям и раздать 300 масок прохожим киевлянам. Подумал, почему бы и нет. Мне помогали друзья. На это ушло три дня, но получил большое удовольствие от процесса. Люди благодарили, желали удачи, добра, здоровья", – отметил игрок.

"В планах еще много благотворительных акций. Хочу еще закупить маски и доставить их в другой город, так как по всей Украине люди нуждаются в масках. Благотворительностью и раньше занимался, и буду дальше помогать людям", – добавил Рязанцев.

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