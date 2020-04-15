"Хочу начать с малого": Алиев заявил о готовности стать главным тренером

Бывший игрок "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев пообщался со своими подписчиками в Instagram в ходе прямого включения. Александр рассказал, что однажды хотел бы стать тренером.

Хочу работать, в первую очередь, сам. Не в том дело, что я хотел к кому-то пойти. Хочу начать с малого, но чтобы я был главным тренером. Это мой принцип. В аматоры или в профессионалы? Не имеет значения. Я уже работал в чемпионате области с аматорами, когда возглавлял ФК "Хмельницкий". А сейчас, конечно же, хотелось бы начать тренировать во Второй лиге. Хотя бы с этого. В любительских командах получаешь какой-то минимальный опыт. Самое главное, в дальнейшем его использовать. Нужно двигаться вперед", – сказал Алиев.

Кстати, бывший футболист сборной Украины Алиев в интервью российскому СМИ рассказал, кому принадлежит Крым.

А еще ранее Алиев назвал проблему коронавируса преувеличением, а многочисленные жертвы – неправдой. "Я думаю, что это все фейки", – утверждал экс-игрок киевского "Динамо".

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