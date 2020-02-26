Хоть тут мы лидеры! Украинский чемпионат признан самым грубым в Европе

В нашей Премьер-лиге судьи в среднем показывают игрокам шесть карточек за матч

Украинская футбольная Премьер-лига возглавила рейтинг европейских чемпионатов по среднему числу желтых и красных карточек за матч. Его составил Международный центр спортивных исследований. Согласно его выводам, чемпионат Украины признан самым грубым на континенте.

Читайте также: Первый тур чемпионата Украины после перерыва посетило рекордно низкое количество болельщиков

В среднем в матче украинской "вышки" арбитры показывают 5,76 желтых карточек и 0,43 – красных. Суммарно – это 6,19 карточек в одной игре. По этому показателю в Европе мы обошли итальянскую Серию А (5,51 желтых и 0,31 красных за матч) и чемпионат Азербайджана (5,47 желтых и 0,32 красных карточек за игру).

Что касается всего мира, то тут Украина – "лишь" на шестом месте. Грубее нашего признаны чемпионаты Боливии, Уругвая, Гватемалы, Сальвадора и Колумбии.

Реклама

Интересно, что меньше всего карточек в Европе судьи показывают в футбольном чемпионате Норвегии – 3,03 желтых и всего 0,08 красных за один матч.

Читайте также: Стало известно, когда пройдет поединок "Шахтера" и "Динамо" во второй части УПЛ

В тренде Тайсон Фьюри победил Уайлдера нокаутом и завоевал чемпионский пояс

Ранее мы рассказывали, что балканский футболист получил красную карточку за необычный фол – он выбил мяч из-под ног соперника другим мячом: видео из Северной Македонии точно заставит вас рассмеяться.

Смотрите, как в Украине судья удалил вратаря "Львова" Сарнавского

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама