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Хоть тут мы лидеры! Украинский чемпионат признан самым грубым в Европе

26 февраля, 15:08

В нашей Премьер-лиге судьи в среднем показывают игрокам шесть карточек за матч

Украинская футбольная Премьер-лига возглавила рейтинг европейских чемпионатов по среднему числу желтых и красных карточек за матч. Его составил Международный центр спортивных исследований. Согласно его выводам, чемпионат Украины признан самым грубым на континенте.

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В среднем в матче украинской "вышки" арбитры показывают 5,76 желтых карточек и 0,43 – красных. Суммарно – это 6,19 карточек в одной игре. По этому показателю в Европе мы обошли итальянскую Серию А (5,51 желтых и 0,31 красных за матч) и чемпионат Азербайджана (5,47 желтых и 0,32 красных карточек за игру).

Что касается всего мира, то тут Украина – "лишь" на шестом месте. Грубее нашего признаны чемпионаты Боливии, Уругвая, Гватемалы, Сальвадора и Колумбии.

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Интересно, что меньше всего карточек в Европе судьи показывают в футбольном чемпионате Норвегии – 3,03 желтых и всего 0,08 красных за один матч.

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красная карточка чемпионат Украины чемпионат Италии судьи чемпионат Азербайджана желтая карточка

Источник: Сегодня|Спорт

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