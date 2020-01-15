"Хотел бы поработать в Украине тренером и на меня выходили": экс-игрок "Шахтера" – о предложениях

Мариуш Левандовски. Фото termalica.brukbet.com

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Главный тренер польской "Термалики" Мариуш Левандовский, который долгое время выступал в чемпионате Украины за донецкий "Шахтер" и "Севастополь", рассказал о предложениях от украинских клубов. Ранее мы писали, что бывший игрок "Шахтера" возглавил клуб второй лиги Польши.

"Я получил предложение от "Термалики" и принял его. Считаю, что это очень интересный проект. Опыт работы в данной команде пойдет на пользу обеим сторонам. Признаюсь, что на меня выходили украинские клубы, но не получилось договориться. Я провел в Украине много лет, знаю их футбол и хотел бы там поработать в качестве тренера, – рассказал Левандовский в интервью Przeglad Sportowy. – Когда играл за "Севастополь", то выполнял в клубе много функций. Я был и игроком, и спортивным директором, и тренером. После такого опыта в польских командах я уже не чувствовал себя новичком".

Напомним, что за донецкий "Шахтер" Мариуш выступал с 2001 по 2010 год и выиграл с клубом Кубок УЕФА, а с 2010 по 2013-й защищал цвета крымского "Севастополя". Также мы сообщали, что экс-игрока "Шахтера" уволили с поста тренера польского "Заглембе".

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