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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Хотели доказать случайность поражения "Шахтеру": тренер "Динамо" – о победе над "Александрией"

7 июня, 20:55

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Алексей Михайличенко остался доволен действиями своих подопечных

В воскресенье заканчивается 25-й тур чемпионата Украины по футболу. Сегодня в центральном матче дня "Динамо" обыграло "Александрию" в матче с тремя пенальти и удалением. Подопечные Владимира Шарана уступили в первом тайме 1:2, но в меньшинстве пропустили еще трижды.

После матча главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко поделился своими впечатлениями:

"Футбол, который мы показали в первые минуты, был достаточно хорошим. Но, зная "Александрию" как команду с характером, мы прекрасно понимали, что нельзя ей давать шанс вернуться в игру. Но, к сожалению, дали. Потом была обоюдоострая игра. Во втором тайме мы старались играть острее – наверное, это и привело к удалению, после которого немного стало легче.

Не имея много игровой практики, при такой жаре, в меньшинстве "Александрии" было тяжело противостоять "Динамо". Рад, что мы не остановились, продолжали играть на победу, а не удерживать счет. Создали достаточное количество моментов, а самое главное – и реализовали их.

Настроение после матча с "Шахтером" было таким, что нужно... доказывать себе, болельщикам, президенту, что это было недоразумение, показывать свою игру и двигаться дальше. Никто в спорте не застрахован от поражений. Но их нужно воспринимать нормально. Нужно пропустить их через себя и сделать выводы".

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Читайте также: Результаты и трансляции 25-го тура чемпионата Украины.

Смотрите, как "Динамо" обыгрывало "Александрию" на выезде до остановки чемпионата

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футбол чемпионат Украины Динамо Киев Алексей Михайличенко ФК Александрия

Источник: ua.tribuna.com

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