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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Хуже было только при Блохине и Демьяненко: "Динамо" выдало один из худших стартов в истории

4 сентября, 17:20

Хацкевич и Михайличенко вместе заработали всего восемь баллов в стартовых матчах Премьер-лиги

Алексей Михайличенко

Алексей Михайличенко / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Киевское "Динамо" крайне неудачно стартовало в новом сезоне украинской Премьер-лиги. Напомним, что за стартовые пять матчей "бело-синие" смогли получить только 8 баллов (шестой матч против "Мариуполя" был перенесен ан сентябрь). В предыдущем матче "Динамо" сыграло вничью с "Зарей" (2:2), выигрывая по ходу встречи в два мяча.

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Хуже "Динамо" в чемпионатах Украины стартовало лишь дважды – в сезонах 2013/14 и 2007/08. В сезоне 2013/14 киевляне под руководством Олега Блохина набрали в пяти матчах лишь 7 очков: две победы, домашняя ничья с "Волынью" и поражения от "Черноморца" и "Шахтера".

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А худшим в истории "Динамо" было начало чемпионата-2007/08, когда за стартовые пять туров команда Анатолия Демьяненко заработала только 6 зачетных баллов: одна победа, ничьи с "Шахтером", "Арсеналом" и "Черноморцем", а также поражение от "Днепра".

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Сейчас серия "Динамо" без побед во всех турнирах насчитывает пять матчей. В последний раз киевляне покидали поле в роли триумфатора еще при Александре Хацкевиче, когда 3-го августа обыграли "Львов" (3:0).

Как мы писали ранее, "Шахтер" разгромил "Олимпик" в дерби и ушел на перерыв с максимумом очков. "Горняки" благодаря дублю Жуниора Мораеса разгромили земляков и набрали уже 18 пунктов. 

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Олег Блохин чемпионат Украины Динамо Киев Анатолий Демьяненко

Источник: Динамомания

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