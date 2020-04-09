"Хватает мотивации судить и чемпионат области", – рефери Монзуль рассказала об отношении к ошибкам

Один из лучших украинских арбитров считает футбол большой частью своей жизни

Судья украинской Премьер-лиги Екатерина Монзуль поделилась своими мыслями об отношении к работе и о том, кто для нее является кумиром. Напомним, действия одной из лучших наших футбольных рефери особенно горячо обсуждали во второй части сезона 2019/2020, когда ввели систему VAR. Читайте о том, что украинского арбитра признали одной из лучших в мире.

В конце февраля Монзуль удалила Виталия Буяльского в матче "Днепр-1" – "Динамо", что в большой мере привело к поражению киевлян.

38-летняя харьковчанка рассказала, что ее держит в футболе:

"Я очень люблю футбол: это продолжение моей жизни. И хочу поблагодарить родителей за поддержку, они с уважением отнеслись к моему выбору. Для меня нет разницы: работа в мужском футболе или женском, главное – профессионализм. По окончанию матчей судьи не отдыхают, а проводят анализ, готовимся к следующим поединкам. Арбитраж занимает много времени. Мне хватает мотивации работать на матчах и женской Лиги чемпионов, и чемпионата области. Там могут случиться весьма неожиданные моменты. Важно относиться профессионально к каждому матчу. Если, понимаешь, что был неудачный матч, переживаешь и в дальнейшем работаешь над ошибками. Я стараюсь абстрагироваться от информации, которая исходит от медиа. Для меня образец для подражания – это Пьерлуиджи Коллина. Он не остановился после арбитража: работал в ФИФА, УЕФА, трудился куратором в Украине – это вызывает огромное уважение". В тренде Звезды украинского футбола увлекательно показали, как мыть руки во время пандемии коронавируса

Читайте о том, что "Динамо" угодило в сексистcкий скандал.

Смотрите удаление в матче "Десна" – "Заря", который судила Монзуль.

А позже "Динамо" обыгрывало "Александрию" в непростом для судейства матче

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама