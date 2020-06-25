И снова "Динамо" будет судить она! Премьер-лига назначила рефери на судьбоносные матчи чемпионата

Катерина Монзуль разберется со встречей "Десны" и "Динамо" в Чернигове в воскресенье

Сегодня украинская Премьер-лига опубликовала список официальных лиц, которые будут работать на ближайших матчах. Очередные шесть поединков пройдут в выходные – 27 и 28 июня, в каждый день по три.

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Один из важных матчей в распределении призовых мест пройдет в Чернигове, где "Десна" примет киевское "Динамо". Игра начнется в 19:30 в воскресенье, а главным арбитром будет харьковчанка Катерина Монзуль. В последнее время в Украине она получила много назначений и стала широко известна.

Екатерина Монзуль / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Для подопечных Алексея Михайличенко Катерина – далеко не самый фартовый рефери. В феврале под ее судейством "Динамо" уступило на выезде "Днепру-1" со счетом 1:3, а Виталий Буяльский был удален в самом начале матча. А в конце весны "Шахтер" обыграл "Динамо" под присмотром Монзуль – с тем же счетом.

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Еще один интересный поединок пройдет в субботу на "Олимпийском". Донецкий "Шахтер" примет луганскую "Зарю", а рассудит их Виталий Романов из Днепра.

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