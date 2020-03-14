И снова Монзуль феерит в связке с VAR: "Днепр-1" после видео-пенальти обыграл "Мариуполь"

Катерина Монзуль, ранее удалившая с помощью повторов четырех игроков, в этот раз поставила VAR-"точку"

В рамках 23-го тура чемпионата Украины по футболу "Днепр-1" в нижней шестерке обыграл на своем поле "Мариуполь" – 2:0. Голами у хозяев во втором тайме отличились Хобленко (с пенальти) и принадлежащий "Динамо" Супряга (с игры).

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Отметим, что матч "Днепр-1" – "Мариуполь" ознаменовался очередным решением судьи Катерины Монзуль, принятым после использования VAR – системы видеопомощи арбитрам. Посмотрев повтор, Монзуль назначила "точку" в ворота "Мариуполя" за игру рукой Фоминым. 11-метровый был реализован форвардом днепрян Хобленко.

Гол Хобленко после VAR-пенальти

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Гол Супряги

Обзор матча "Днепр-1" – "Мариуполь" (2:0)

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Днепр-1 – Мариуполь – 2:0

Голы: Хобленко, 64 (пен), Супряга, 89

Днепр-1: Клищук – Адамюк, Лопыренок, Логинов, Полевой – Батагов – Назаренко (Коркишко, 66), Ди Франко, Вакулко, Булеца (Чичиков, 68) – Хобленко (Супряга, 75)

Мариуполь: Гальчук – Муравский, Быков, Дава – Кирюханцев (Кащук, 76), Чех (Тищенко, 68), Федорчук, Горбунов, Топалов – Чурко (Кулаков, 71), Фомин

Предупреждения: Хобленко – Дава, Кулаков, Быков

Напомним, что Катерина Монзуль активно использовала VAR и в предыдущих матчах. Например, в игре "Днепр-1" – "Динамо" (3:1) Монзуль удалила сразу двух футболистов после использования системы видеопомощи арбитрам, показав красные карточки Буяльскому у динамовцев и Полевому у днепрян.

А после этого Монзуль с помощью VAR удалила двух игроков в матче "Десна" – "Заря", который завершился победой черниговского клуба со счетом 1:0.

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