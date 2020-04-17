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И в киевском "Динамо" заговорили о снижении зарплат, хотя президент обещал не прибегать к этому

17 апреля, 22:28

Вадим Авдасев

Украинские футбольные клубы начинают экономить во время паузы в сезоне

Тенденция сокращения зарплат футболистам во время паузы из-за коронавируса дошла и до чемпионата Украины. Сегодня днем стало известно, что ФК "Львов" урежет доходы своим игрокам на 50 процентов. При этом, говорят, игроков просто поставили перед фактом.

Вечером появилась информация, что понижение доходов обсуждалось и в киевском "Динамо". Хотя в начале месяца президент "Динамо" рассказал, сколько будет платить игрокам во время карантина: Игорь Суркис не собирался сокращать выплаты. Теперь же руководство "бело-синих" хочет урезать зарплаты за март на небольшой процент, а за апрель – на половину. Естественно, в реалиях украинского футбола официально об этом никто не спешит говорить.

Также по информации разных источников урезать доходы вознамерились и в "Колосе" из Ковалевки, который занимает шестое место в Премьер-лиге. Здесь пока что говорят об уменьшении выплат на 20%.

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Читайте о том, что президент украинского клуба будет вести собственный видеоблог.

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снижение зарплаты карантин футбол чемпионат Украины Динамо Киев коронавирус

Источник: ua.tribuna.com

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