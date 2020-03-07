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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Играли плохо, но выиграли": обзор "карточной" победы "Ворсклы" над "Олимпиком"

7 марта, 17:35

Юрков Богдан

"Олимпик" нанес в три раза больше ударов по воротам "Ворсклы", но это не спасло гостей от поражения

В матче 22-го тура чемпионата Украины по футболу "Ворскла" обыграла в Полтаве "Олимпик" 1:0 и поднялась с 11-го на 9-е место турнирной таблицы. На предпоследнее место опустились потерпевшие поражение "олимпийцы".

Что интересно, в матче с "Ворсклой" "Олимпик" в три раза превзошел соперника по ударам по воротам. Но это не позволило гостям разжиться даже одним очком.

"Напряженный матч. Создали много моментов, но не смогли их реализовать. Именно в этом компоненте соперник сумел нас превзойти", – признал главный тренер "Олимпика" Висенте Гомес

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Между тем главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов к словам своего визави добавил: "Лучше пускай будет так. Играли плохо, но выиграли. Есть у нас молодые футболисты – 19-20 лет, а есть – те, которым 32, 34 года. Нет у нас среднего звена. Это самое главное для футбола. Одна команда может играть в футбол хорошо, а другая при этом – выиграть. Так сегодня и случилось".

Обзор матча "Ворскла" – "Олимпик" (1:0)

Добавим, что единственный в матче "Ворскла" – "Олимпик" мяч был забит Кулачем с пенальти. Также судья показал 10 желтых карточек и 1 красную. В меньшинстве доигрывали поединок гости, у которых за повторное предупреждение был удален Кравчук.

Статистика матча "Ворскла" – "Олимпик" (1:0)

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
21
18
2
1
55
11
44
56
Забитые 55
Пропущеные 11
Разница 44
Результаты последних матчей: В П В В В
2
ЗаряЗаряЗар
22
13
4
5
39
18
21
43
Забитые 39
Пропущеные 18
Разница 21
Результаты последних матчей: П В В В П
3
ДинамоДинамоДин
21
13
3
5
41
16
25
42
Забитые 41
Пропущеные 16
Разница 25
Результаты последних матчей: В П В В П
4
ДеснаДеснаДес
22
13
3
6
36
15
21
42
Забитые 36
Пропущеные 15
Разница 21
Результаты последних матчей: В В В П П
5
АлександрияАлександрияАле
21
11
4
6
29
20
9
37
Забитые 29
Пропущеные 20
Разница 9
Результаты последних матчей: В Н П В В
6
КолосКолосКол
21
8
2
11
22
35
-13
26
Забитые 22
Пропущеные 35
Разница -13
Результаты последних матчей: П В В П В
7
МариупольМариупольМар
21
6
7
8
21
32
-11
25
Забитые 21
Пропущеные 32
Разница -11
Результаты последних матчей: В П П В Н
8
Днепр-1Днепр-1Дне
21
6
4
11
23
34
-11
22
Забитые 23
Пропущеные 34
Разница -11
Результаты последних матчей: П В Н П П
9
ВорсклаВорсклаВор
22
6
2
14
15
38
-23
20
Забитые 15
Пропущеные 38
Разница -23
Результаты последних матчей: В П В П В
10
ЛьвовЛьвовЛьв
21
5
4
12
16
35
-19
19
Забитые 16
Пропущеные 35
Разница -19
Результаты последних матчей: П Н В В Н
11
ОлимпикОлимпикОли
22
5
3
14
17
37
-20
18
Забитые 17
Пропущеные 37
Разница -20
Результаты последних матчей: П П П П П
12
КарпатыКарпатыКар
21
2
6
13
17
40
-23
12
Забитые 17
Пропущеные 40
Разница -23
Результаты последних матчей: П П Н П П

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Источник: Сегодня|Спорт

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