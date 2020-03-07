"Играли плохо, но выиграли": обзор "карточной" победы "Ворсклы" над "Олимпиком"

"Олимпик" нанес в три раза больше ударов по воротам "Ворсклы", но это не спасло гостей от поражения

В матче 22-го тура чемпионата Украины по футболу "Ворскла" обыграла в Полтаве "Олимпик" 1:0 и поднялась с 11-го на 9-е место турнирной таблицы. На предпоследнее место опустились потерпевшие поражение "олимпийцы".

Что интересно, в матче с "Ворсклой" "Олимпик" в три раза превзошел соперника по ударам по воротам. Но это не позволило гостям разжиться даже одним очком.

"Напряженный матч. Создали много моментов, но не смогли их реализовать. Именно в этом компоненте соперник сумел нас превзойти", – признал главный тренер "Олимпика" Висенте Гомес

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Между тем главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов к словам своего визави добавил: "Лучше пускай будет так. Играли плохо, но выиграли. Есть у нас молодые футболисты – 19-20 лет, а есть – те, которым 32, 34 года. Нет у нас среднего звена. Это самое главное для футбола. Одна команда может играть в футбол хорошо, а другая при этом – выиграть. Так сегодня и случилось".

Обзор матча "Ворскла" – "Олимпик" (1:0)

Добавим, что единственный в матче "Ворскла" – "Олимпик" мяч был забит Кулачем с пенальти. Также судья показал 10 желтых карточек и 1 красную. В меньшинстве доигрывали поединок гости, у которых за повторное предупреждение был удален Кравчук.

Статистика матча "Ворскла" – "Олимпик" (1:0)

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