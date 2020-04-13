Игрок "Динамо" на карантине подкармливает соседских собак и осваивает новую профессию

Полузащитник "Динамо" Владимир Шепелев рассказал, где проводит карантин. Также мы рассказывали, что президент "Динамо" поделился мнением о едином телепуле в украинском футболе.
"Первую часть карантина я был в Киеве, а когда нам сообщили о том, что его продлевают до 24 апреля, поехал к родителям. Естественно, выполняю программу, которую нам дали, а больше ничего особенного не делаю. У нас частный дом, огород, поэтому постоянно бываю на улице, есть, куда выйти, чтобы не встречаться с другими людьми.
Дома у нас две собаки и три кошки, кроме того, к нам часто приходят покушать соседские песики – подкармливаем их. С собаками интересно поиграть в футбол, когда они бегают за мячом или пытаются его у меня отобрать. В субботу с отцом ходили на рыбалку на лиман, но ничего не поймали, поэтому рассказывать нечего. Мне это занятие нравится, но для рыбалки нужна соответствующая компания, а здесь друзей, которые любят рыбалку, особо нет", – сказал Шепелев.
Ранее в "Динамо" заявили, что понижать зарплаты не собираются. "У футболистов есть контракт, а я как президент клуба, буду выполнять контракт, пока могу", – сказал босс "бело-синих" Игорь Суркис.
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