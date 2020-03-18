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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Игрок "Динамо" не теряет времени зря, "убивая" противников на карантине

18 марта, 16:57

Максим Перепелица

Николай Шапаренко увлекся игрой в Counter-Strike

Полузащитник киевского "Динамо" Николай Шапаренко во время карантина, связанного с пандемией коронавируса, играет в популярную компьютерную игру Counter-Strike. Об этом сообщил сам футболист, выложив фото на своей странице в сети Instagram. Ранее мы рассказывали о том, что Зинченко показал, что творится в магазинах Манчестера.

В текущем сезоне Шапаренко провел за "Динамо" девять матчей во всех турнирах, где забил один мяч.

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Кстати, два испанских футболиста решили провести виртуальный матч чемпионата Испании. В рамках Ла Лиги 15 марта должно было состояться дерби двух команд из Севильи. Однако, как мы сообщали, из-за коронавируса у баскетболиста "Реала" остановили чемпионат Испании по футболу.

Во всем мире зарегистрировано более 185 тысяч подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19, из которых по меньшей мере 80 тысяч человек вылечились. От осложнений, вызванных инфекцией, умерли более 7300 пациентов.

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Тем временем в Украине зафиксировано 7 новых случаев инфицирования коронавирусом. Так, по состоянию на 20:00 вторника, 17 марта, в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев COVID-19, из них два летальных.

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Динамо Киев коронавирус Николай Шапаренко

Источник: Сегодня|Спорт

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