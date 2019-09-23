Игрок "Динамо" в ярости: его бутсы продают на сайте частных объявлений

Фран Соль возмущен тем, что его вещи продают на сайте

Фран Соль / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Нападающий "Динамо" Фран Соль возмутился по поводу продажи игровой формы футболистов, которую они дарят болельщикам. Ранее мы писали, что динамовец Беседин за четыре матча забил больше, чем за год.

Испанский форвард увидел, как его бутсы выставили на сайте частных объявлений и злостно ответил на это у себя в Instagram.

"Невероятно. Если кто-то интересуется, почему мы больше не раздаем футболки, то это из-за таких людей, как этот парень", – написал Соль.

Отметим, что парень, который продает бутсы футболиста, получил их непосредственно от игрока. В качестве подтверждения он подкрепил фотографию переписки.

Между тем "Динамо" порадовало своих болельщиков, разгромив в Полтаве "Ворсклу" 5:0. Дублем отметился Де Пена, еще по мячу отличились Цыганков, Шабанов и Беседин. Таким образом Михайличенко празднует свою первую победу в чемпионате Украины после возвращения на пост главного тренера киевлян.

Кстати, как сообщалось накануне, Михайличенко подавал в отставку с поста главного тренера "Динамо". Однако президент столичного клуба прошение Алексея Александровича не удовлетворил.

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