Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,43
26,95

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи

Игрок "Динамо" в ярости: его бутсы продают на сайте частных объявлений

23 сентября, 12:25

Фран Соль возмущен тем, что его вещи продают на сайте

Фран Соль

Фран Соль / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Реклама

Нападающий "Динамо" Фран Соль возмутился по поводу продажи игровой формы футболистов, которую они дарят болельщикам. Ранее мы писали, что динамовец Беседин за четыре матча забил больше, чем за год.

Испанский форвард увидел, как его бутсы выставили на сайте частных объявлений и злостно ответил на это у себя в Instagram.

"Невероятно. Если кто-то интересуется, почему мы больше не раздаем футболки, то это из-за таких людей, как этот парень", – написал Соль.

Отметим, что парень, который продает бутсы футболиста, получил их непосредственно от игрока. В качестве подтверждения он подкрепил фотографию переписки.

Между тем "Динамо" порадовало своих болельщиков, разгромив в Полтаве "Ворсклу" 5:0. Дублем отметился Де Пена, еще по мячу отличились Цыганков, Шабанов и Беседин. Таким образом Михайличенко празднует свою первую победу в чемпионате Украины после возвращения на пост главного тренера киевлян.

Кстати, как сообщалось накануне, Михайличенко подавал в отставку с поста главного тренера "Динамо". Однако президент столичного клуба прошение Алексея Александровича не удовлетворил.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

чемпионат Украины Динамо Киев Фран Соль

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Битва в Харькове и фиаско Михайличенко: видео голов всех матчей седьмого тура УПЛ
Битва в Харькове и фиаско Михайличенко: видео голов всех матчей седьмого тура УПЛЧУ по футболу
Михайличенко подавал в отставку с поста главного тренера
Михайличенко подавал в отставку с поста главного тренера "Динамо"ЧУ по футболу
Михайличенко против Косовского и тест
Михайличенко против Косовского и тест "Шахтера" на Гагарина: видео всех матчей 8-го тура Премьер-лигиЧУ по футболу
"У нас – бардак": динамовец Беседин жестко высказался после поражения от "Десны"ЧУ по футболу
"Динамо" бьет "Ворсклу" 5:0: видео голов и обзор матча Премьер-лиги в ПолтавеЧУ по футболу
Где смотреть матч УПЛ
Где смотреть матч УПЛ "Ворскла" – "Динамо"ЧУ по футболу

Новости партнеров

Loading...