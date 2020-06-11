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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Игрок сборной Украины не поможет "Заре" в противостоянии с "Динамо" за второе место

11 июня, 10:48

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Вратарь Никита Шевченко получил травму и никак не восстановится

Луганская "Заря" осталась без основного голкипера до окончания сезона 2019/2020. Напомним, Никита Шевченко получил травму ахиллового сухожилия на зимних сборах клуба. В январе мы сообщали, что вратарю сборной Украины необходима операция.

27-летний страж ворот пытался успеть восстановиться к рестарту чемпионата Украины. Однако, как сообщили в новостях на телеканале "Футбол 1", Шевченко продолжает восстановление после травмы ахилла и в нынешнем сезоне на поле не появится. Никита уже вызывался в расположение сборной Украины. В сезоне 2019/20 сыграл за "Зарю" 22 матча, пропустив 20 мячей, причем в девяти поединках сохранил свои владения в неприкосновенности.

В конце прошлого года вратарь "Зари" пообещал выйти в Лигу чемпионов.

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В двух последних играх чемпионата страны "пост номер один" у луганской команды защищали хорват Никола Василь (победа над "Колосом") и Заури Махарадзе (поражение "Александрии").

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Тем временем Виктор Скрипник новости о кризисе в "Заре" узнает из прессы и готовит команду к матчу с "Динамо".

Смотрите, как "Заря" в меньшинстве уступила "Александрии" в чемпионате Украины в конце мая

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