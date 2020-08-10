Игрок сборной Украины заразился коронавирусом: подробности состояния и симптомы

Полузащитник луганской "Зари" и сборной Украины Дмитрий Иванисеня заразился коронавирусом. Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Ранее мы писали, что два футболиста киевского "Динамо" заразились коронавирусом: все подробности.

"Шестого августа недомогание почувствовал полузащитник Дмитрий Иванисеня. Медицинский штаб оперативно отправил игрока для сдачи ПЦР-теста. По результатам теста у игрока был диагностирован коронавирус. В данный момент Дмитрий Иванисеня находится на двухнедельной самоизоляции. Самочувствие у игрока хорошее. Сам футболист жалуется лишь на отсутствие вкуса и обоняния. Дмитрий находится под постоянным наблюдением врача команды. В ближайшее время игроку проведут повторный тест", – говорится в заявлении клуба.

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Также сообщается, что 7 августа в клубе приняли решение остановить тренировочный процесс и на два дня отправить команду на самоизоляцию. Все игроки и тренерский штаб прошли дополнительное ПЦР-тестирование вчера утром. Вечером были получены результаты. Все они отрицательные. На завтра луганский клуб запланировал спарринг с "Днепр-1". Матч начнется в 17:00.

Накануне мы писали, что "Заря" увела капитана у главного конкурента на медали. Денис Фаворов выбирал между "Зарей" и львовским "Рухом" и в итоге сделал выбор в пользу участника группового этапа Лиги Европы.

Смотрите, как "Заря" играла в прошлом сезоне:

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