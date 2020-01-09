Игрок "Шахтера": "Главные события 2019-го? Победы в Кубке и чемпионате, выход сборной на Евро-2020"

Виктор Коваленко / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Полузащитник донецкого "Шахтера" Виктор Коваленко рассказал официальному сайту клуба, как он проводит отдых, где встречал Новый год и как футболист поддерживает форму во время отпуска. Отметим, что чемпион Украины выйдет из отпуска 16 января. "Шахтер" проведет два сбора в Турции.

"Отпуск проходит отлично! Отдохнул на Бали, потом съездил домой к родителям. Много приятных эмоций. Сейчас уже в Киеве, готовлюсь ко второй части сезона. Соскучился по тренировкам и матчам. Новый год встречал с родными – это традиция. Считаю праздник семейным.

Первые десять дней просто отдыхал, а затем начал заниматься в зале и добавил регулярные пробежки. Сейчас с ребятами из "Шахтера" по утрам играем в футбол. Уже очень хочется вернуться к тренировкам и матчам. Мы должны хорошо подготовиться к старту второй части сезона", – рассказал полузащитник.

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Также Коваленко поделился планами на 2020 год. Впереди у "горняка" борьба за золото Премьер-лиги, Лига Европы и финальная часть чемпионата Европы.

"Планку я ставлю самую высокую, и каждый футболист "Шахтера", уверен, делает так же. Для нас любой матч – вызов. Мы всегда хотим побеждать. Такой план и на этот год – бороться и выигрывать. Три основных события 2019 года? Победы "Шахтера" в Кубке и чемпионате Украины, выход сборной на Евро-2020", – добавил футболист.

Мы писали ранее, что на матч "Шахтера" с "Бенфикой" в Лиге Европы можно попасть за 50 гривен. Чемпион Украины открывает продажу билетов на первый еврокубковый матч 2020 года. Встреча состоится в Харькове 20 февраля, начало – в 19:55. Ответный поединок пройдет 27 февраля в Лиссабоне.

Смотрите, как "Шахтер" играл с "Аталантой" в Лиге чемпионов:

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