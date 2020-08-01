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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Игрок "Шахтера" перенес операцию и пропустит до четырех месяцев

1 августа, 14:52

Александр Трикиша Александр Трикиша

Вакула пополнил состав "Шахтера" летом 2019 года, а дебютировал в команде после карантина

Полузащитник донецкого "Шахтера" Владислав Вакула перенес операцию на плече, сообщается на официальном сайте клуба. Ранее футболист прошел обследование, в ходе которого диагностирована нестабильность плечевого сустава. 31 июля Вакула был успешно прооперирован. Восстановление игрока займет порядка трех-четырех месяцев.

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Владислав стал футболистом "Шахтера" летом 2019 года. Первую половину сезона провел в аренде в "Мариуполе", а зимой присоединился к "горнякам". В июле Вакула принял участие в 2 матчах чемпионата Украины с "Колосом" и "Александрией", дебютировав в команде Луиша Каштру на позиции правого защитника.

Сейчас "горняки" готовятся к возобновлению еврокубкового сезона. Как мы писали ранее, "Шахтер" обыграл "Верес" в спарринге перед Лигой Европы. Победу команде Луиша Каштру принесли голы Тете и Манора Соломона.

Кстати, ранее вице-президент "горняков" высказался о приходе Луческу на пост наставника "Динамо". "Вклад Луческу в развитие "Шахтера" есть, но донецкий клуб – завод, где тренер лишь начальник цеха", – заявил Борис Колесников.

Смотрите, как "Шахтер" играл в чемпионате Украины:

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чемпионат Украины Шахтер Донецк Владислав Вакула

Источник: Сегодня|Спорт

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