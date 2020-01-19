Игрок "Шахтера" прокомментировал предложение от немецкого гранда

Тете рад, что заинтересовал один из величайших клубов мира

Додо с Мораесом / Фото: Reuters

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Защитник донецкого "Шахтера" Додо, который в настоящее время находится в расположении олимпийской сборной Бразилии, прокомментировал интерес со стороны мюнхенской "Баварии". Ранее мы сообщали, что клуб Бундеслиги хочет подписать быстроногого защитника "горняков". Как уверял портал Goal, "Бавария" готова заплатить 25 миллионов евро за бразильского футболиста, но "Шахтер" требует не менее 30 миллионов.

"Бавария"? Я рад, что заинтересовал один из величайших клубов мира, – заявил Додо. – Тем не менее, на данный момент я сосредоточен на выступлениях за олимпийскую сборную Бразилии. Я не намерен обсуждать сейчас потенциальный переход".

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В нынешнем сезоне Додо провел 17 матчей в составе "Шахтер", забил два мяча и сделал две результативных передачи.

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Отметим, что 17 января игроки основного состава "Шахтера" вышли из отпуска и на протяжении двух дней проходили медосмотр. Уже 20 января "горняки" отправятся на первый тренировочный сбор в турецкий Белек. На первом сборе запланировано 3 контрольных матча:

25 января, 16:00. "Шахтер" – "Лех" (Польша)

26 января, 16:00. "Шахтер" – "Войводина" (Сербия)

30 января, 09:00. "Шахтер" – "Словацко" (Чехия)

Первый этап подготовки завершится 30 января, а уже 2 февраля стартует второй сбор, в рамках которого "оранжево-черные" проведут еще 4 спарринга. Напомним, что 20 февраля "Шахтер" проведет первый матч 1/16 финала Лиги Европы против португальской "Бенфики". Ранее мы писали, что билеты на Лигу Европы появились в продаже от 50 гривен.

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