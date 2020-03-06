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Игрока "Шахтера" вызвали в сборную Бразилии

6 марта, 21:33

Максим Перепелица

Майкон будет готовиться к поединкам, которые пройдут в марте

Полузащитник "Шахтера" Майкон вызван в олимпийскую сборную Бразилии на товарищеские матчи, которые пройдут в марте, информирует Twitter федерации футбола Бразилии. Планировалось, что бразильцы в ОАЭ сыграют со сборными Южной Кореи и Египта, однако из-за коронавируса планы пришлось корректировать.

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Сейчас олимпийская сборная Бразилии находится в поиске новых соперников. В нынешнем сезоне Майкон провел за "Шахтер" шесть матчей во всех турнирах.

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Напомним, что "Шахтер" сыграет в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы, который состоится в Харькове 19 марта на ОСК "Металлист". Билеты вы можете приобрести по ссылке

Также добавим, что Андрей Воробей рассказал о битве "Шахтера" и "Вольфсбурга". У "Шахтера" и "Вольфсбурга" равные шансы на выход в четвертьфинал Лиги Европы – экспертное мнение легендарного форварда "горняков".

Смотрите, как "Шахтер" на выезде сыграл в сверхрезультативную ничью с "Бенфикой":

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Шахтер Донецк сборная Бразилии Майкон

Источник: Сегодня|Спорт

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