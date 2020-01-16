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"Игрокам нужно набегать определенный километраж": тренер "Динамо" рассказал о сборе в Турции

16 января, 15:34

Вадим Евтушенко рассказал о планах команды на сборе

Михайличенко и его ассистент Евтушенко

Михайличенко и его ассистент Евтушенко / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Ассистент главного тренера Вадим Евтушенко рассказал о старте тренировок на сборе в Турции.

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"Мы не будем углубляться. Пускай это будет называться, как говорил Валерий Васильевич – "организованный хаос" Сейчас обращать внимание на то, у кого какие показатели, не стоит. Будет видно в процессе следующего тестирования, когда футболисты уже проведут определенную работу. И будет видна разница. Это и есть основной показатель. А сегодня – это чисто педагогический метод измерения функциональной готовности на сейчас", – отметил тренер.

"Направленность – общефизическая подготовка. Ребятам нужно набегать определенный километраж и одновременно, постепенно, знакомиться с принципами тактических нюансов", – рассказал Евтушенко.

Киевляне запланировали спарринги против брестского "Динамо", "Нефтчи", "Легии" и еще с тремя командами. Киевский клуб впервые с 2003 года поехал на тренировочный сбор в Турцию.

Ранее мы писали, что защитник "Динамо" пропустит две игры на сборах команды в Турции. Денис Попов должен вернуться в строй 21 января.

Смотрите, как "Динамо" вылетало из Лиги Европы-2019/2020

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чемпионат Украины Динамо Киев Вадим Евтушенко

Источник: Официальный сайт ФК "Динамо"

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